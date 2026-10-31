Український "ХІТ" сенсаційно обіграв іспанського гранда та завершив груповий етап Ліги чемпіонів без поразок

Два голи до перерви

Поєдинок третього туру групи 4 відбувся в нідерландському Рурмонді, де проходили матчі квартету.

Підопічні Сергія Журби активно розпочали зустріч і вже на четвертій хвилині відкрили рахунок. Автором першого гола став Артур Подлюк.

Ще до перерви кияни змусили суперника припуститися шостого командного фолу. Українці отримали право на десятиметровий удар, який на 17-й хвилині реалізував Владислав Первєєв.

Таким чином, на відпочинок "ХІТ" пішов із перевагою у два м'ячі.

У другому таймі іспанці намагалися змінити перебіг зустрічі, однак український клуб зумів зберегти свої ворота недоторканими та довів поєдинок до перемоги.

"ХІТ" без поразок пройшов груповий етап

Для київської команди це була друга перемога в основному раунді Ліги чемпіонів.

У стартовому турі "ХІТ" зіграв унічию з португальською "Бенфікою" (4:4), після чого здолав нідерландський "Тайгерс Рурмонд" (5:3).

Таким чином, український клуб набрав сім очок у трьох матчах і завершив виступи у групі без поразок.

"ХІТ" гарантував собі щонайменше друге місце в групі основного раунду Ліги чемпіонів, що забезпечить киянам статус "сіяної" команди під час жеребкування плейоф. Чи зможе український клуб завершити груповий етап на першій позиції, визначиться за підсумками заключного матчу між нідерландським "Тайгерс Рурмонд" та португальською "Бенфікою".

"ХІТ" (Україна) – "Ель-Посо Мурсія" (Іспанія) – 2:0 (2:0)

Голи: Подлюк, 4, Первєєв, 17 (10-метровий).

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 4 листопада у швейцарському Ньйоні. Матчі цієї стадії заплановані на 23 листопада та 4 грудня.