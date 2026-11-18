Українець виграв "срібло" чемпіонату світу та переписав історію світового пауерліфтингу
Український пауерліфтер Віктор Голіней встановив світовий рекорд у присіданні зі штангою вагою 506 кг. Спортсмен із Коломиї досягнув історичного результату на чемпіонаті світу в турецькому Стамбулі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Міжнародну федерацію пауерліфтингу в Instagram.
Голіней встановив світовий рекорд у присіданні
На чемпіонаті світу в Стамбулі українець продемонстрував найкращий результат у присіданні за версією IPF, подолавши вагу 506 кг. Цей показник став новим світовим рекордом у відповідній дисципліні.
Окрім рекордного присідання, Голіней показав такі результати в інших вправах:
- Присідання - 506 кг (світовий рекорд IPF).
- Жим лежачи - 345 кг.
- Станова тяга - 380 кг.
За сумою трьох дисциплін українець набрав 1231 кг та посів друге місце у ваговій категорії понад 120 кг.
Попередні досягнення українського пауерліфтера
Віктор Голіней родом із Коломиї Івано-Франківської області. До нового світового рекорду він уже мав значні здобутки на міжнародній арені.
Зокрема, у 2025-му році на чемпіонаті світу в румунському Клуж-Напоці спортсмен здобув золоту нагороду за сумою триборства з результатом 1207,5 кг. Також у 2022-му році Голіней став чемпіоном Європи серед дорослих.
До виступу на світовій першості в Стамбулі українця підготував заслужений тренер України Василь Грицко.
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