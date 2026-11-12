Тривога у паддоку Формули-1: ФІА дозволила персоналу не їхати на Близький Схід

Право вибору для персоналу

Федерація офіційно повідомила своїх працівників, що вони можуть залишитися вдома та пропустити Гран-прі Катару та Абу-Дабі, якщо хвилюються за власну безпеку. Тих фахівців, які вирішать не летіти на Близький Схід, замінять колегами, готовими до поїздки, або ж ФІА працюватиме на етапах у скороченому складі.

Раніше аналогічну позицію зайняли провідні команди пелотону – "Феррарі" та "Мерседес". Керівник німецької стайні Тото Вольфф наголосив, що відмова від поїздки жодним чином не зіпсує стосунки працівників із командою. Бос "Скудерії" Фредерік Вассер також підтвердив, що поважатиме рішення кожного співробітника. Крім того, за даними ЗМІ, можливість залишити свої знімальні групи вдома розглядають і кілька телевізійних трансляторів.

Календар кінцівки сезону

Попри напруженість, керівництво Формули-1 наразі не планує змінювати календар кінцівки сезону-2026:

Гран-прі Катару має відбутися 27–29 листопада;

Гран-прі Абу-Дабі заплановано на 4–6 грудня.

Резервний варіант із проведенням гонки в італійській Імолі поки що відклали, хоча організатори чемпіонату запевнили, що готові оперативно втрутитися в разі погіршення обстановки.

Нагадаємо, цього сезону через безпекову ситуацію в регіоні вже довелося скасувати етап у Саудівській Аравії, а Гран-прі Бахрейну – перенести до Малайзії.