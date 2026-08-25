Тадей Погачар розгромив суперників на четвертому етапі Вуельти-2026 та захопив лідерство

Погачар атакував за 50 кілометрів до фінішу

У вівторок, 25 серпня, відбувся четвертий етап Вуельти Іспанії-2026. Гонщики стартували та фінішували в Андоррі-ла-Вельї, подолавши 104,8 км гірської дистанції. Офіційний маршрут етапу передбачав кілька складних підйомів, що зробило його першим по-справжньому гірським випробуванням нинішньої Вуельти.

Саме на одному з підйомів Погачар вирішив не чекати розв'язки на останніх кілометрах. Словенець атакував приблизно за 50 км до фінішу та швидко отримав серйозну перевагу над основною групою претендентів на перемогу в загальному заліку.

Погачар подолав дистанцію за 2 години 40 хвилин 35 секунд. Найближчий переслідувач, бельгієць Ярно Відар із Lotto Intermarché, програв переможцю 2 хвилини 39 секунд. Третім фінішував Фелікс Галль із Decathlon CMA CGM.

Погачар захопив червону майку

Перемога дозволила Погачару очолити генеральну класифікацію Вуельти-2026. Його головний конкурент Прімож Рогліч тепер відстає на 3 хвилини 21 секунду.

Іспанець Енрік Мас посідає третю позицію в загальному заліку — його відставання від Погачара становить ще 11 секунд.

Таким чином, після четвертого етапу Погачар отримав не просто перемогу, а й комфортний запас часу перед головними суперниками. При цьому Вуельта лише набирає обертів — попереду ще понад два тижні гонки.

Що відомо про Вуельту-2026

Вуельта Іспанії-2026 стартувала 22 серпня в Монако та завершиться 13 вересня в Гранаді. Цьогорічна гонка складається з 21 етапу, а її загальна протяжність становить близько 3275 км. Вуельта є третім і останнім Гранд-туром чоловічого сезону після Джиро д'Італія та Тур де Франс.

Для Погачара нинішня Вуельта має особливе значення. Словенець уже перемагав на Тур де Франс та Джиро д'Італія, але титул чемпіона Вуельти досі відсутній у його колекції. У разі загальної перемоги він стане лише дев'ятим велогонщиком в історії, якому підкорилися всі три Гранд-тури.

До Іспанії Погачар повернувся вперше з 2019 року. Тоді він дебютував на Вуельті, виграв три етапи та завершив гонку на третьому місці загального заліку.

Тадей Погачар: головні перемоги

Тадей Погачар народився 21 вересня 1998 року у Словенії. Професійну кар'єру він побудував у команді UAE Team Emirates, за яку виступає і зараз.

Погачар є одним із найуспішніших велогонщиків свого покоління. Він п'ять разів вигравав Тур де Франс, а також має перемогу на Джиро д'Італія. Словенець відомий здатністю атакувати здалеку та створювати величезну перевагу над суперниками — саме такий сценарій він продемонстрував і на четвертому етапі Вуельти-2026.

Тепер перед Погачаром стоїть головна мета — вперше в кар'єрі виграти Вуельту та завершити колекцію перемог на трьох головних багатоденних гонках світового велоспорту.

Коли наступний етап Вуельти

П'ятий етап Вуельти Іспанії-2026 відбудеться в середу, 26 серпня. Гонщики вирушать із Фальсета до Рокетеса та подолають близько 173 км горбистої дистанції.

Цей етап уже не матиме такого гірського характеру, як попередній, однак міститиме низку підйомів і спусків та може створити умови як для відриву, так і для боротьби групи спринтерів.