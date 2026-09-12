Став найкращим новачком гонки: український пілот здійснив прорив на 11 позицій в регіональній Формулі

Прорив у пелотоні та титул найкращого новачця

Завдяки впевненому пілотуванню та обгонам на дистанції Бондарев не лише заслужив очки для чемпіонату, а й офіційно здобув звання найкращого новачка цього заїзду.

Прорив став можливим завдяки раннім спробам обгонів від Олександра та вдалому використанню помилок суперників. Призерами цієї гонки стали поляк Ян Пшировський (переможець), британець Кін Накамура-Берта (2-ге місце) та представник ОАЕ Рашид Аль-Дахері (3-є місце).

Розклад заключного старту

Фінальна, вирішальна гонка цього сезону FREC відбудеться у неділю, 13 вересня. Початок змагань заплановано на 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередньому етапі серії в італійській Імолі Бондарев уже вписав своє ім'я в історію, ставши першим українським пілотом, якому покорилася перемога в Регіональних Формулах.

При цьому Олександр загалом долучився до Van Amersfoort Racing лише наприкінці сезону, і візьме участь в двох етапах - в Імолі та Гоккенгаймі.