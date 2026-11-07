Спортивна журналістка змінила NFL на політику, але програла вибори в Міннесоті

Від репортажів з NFL до політичної кампанії

Мішель Тафойя протягом майже трьох десятиліть працювала у спортивній журналістиці, здобувши широку популярність завдяки репортажам з матчів Національної футбольної ліги (NFL).

Найвідомішим етапом її кар’єри стала робота на телеканалі NBC у програмі Sunday Night Football. Тафойя була репортеркою біля поля з 2011-го до 2022-го року, а її останній ефір відбувся під час Супербоулу LVI 13 лютого 2022-го року. Наступного дня вона оголосила про завершення роботи на NBC.

За кар’єру журналістка висвітлила 327 матчів NFL у національному прайм-таймі та працювала на п’яти Супербоулах. Вона також чотири рази отримувала спортивну премію "Еммі" в категорії найкращої спортивної репортерки.

Чому Тафойя вирішила піти зі спорту

Після завершення роботи на телебаченні Тафойя зосередилася на політичних і суспільних темах. Вона запустила власний подкаст і видання на платформі Substack, де виступала як консервативна коментаторка.

За словами її колишнього керівника на NBC Фреда Гауделлі, журналістка прагнула мати більше можливостей відкрито висловлювати власні погляди на політичні та соціальні питання. Робота на великому телеканалі, де важливо зберігати професійну нейтральність, обмежувала її в цьому.

У розмовах із медіа Тафойя також визнавала, що думала про політичну кар’єру ще до звільнення з NBC. Зокрема, вона розглядала можливість балотуватися протягом багатьох років.

Тафойя програла вибори до Сенату США

У січні 2026-го року колишня спортивна журналістка оголосила про намір балотуватися до Сенату США від Міннесоти. Вона представляла Республіканську партію та змагалася за місце, яке звільнялося після рішення сенаторки Тіни Сміт не переобиратися.

У серпні Тафойя перемогла на республіканських праймериз і стала кандидаткою від партії на загальних виборах. Її головною суперницею була представниця Демократичної партії, віцегубернаторка Міннесоти Пеггі Фланаґан.

Втім, 3 листопада 2026 року Фланаґан здобула перемогу та отримала місце в Сенаті. Таким чином, спроба Тафойї перейти зі спортивної журналістики у велику політику завершилася поразкою на виборах.