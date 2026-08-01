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Інше 01 серпня 2026, 14:06

Без прапора та гімну: Хорватія заборонила росіянам і білорусам символіку на Євро-2026 з гімнастики

Країна-господарка Євро-2026 зі спортивної гімнастики виставила чітку вимогу представникам країн-агресорок
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Росіяни зможуть виступати на чемпіонаті Європи тільки без національноїх символіки (Фото: Getty Images)
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Уряд Хорватії заборонив російським та білоруським спортсменам використовувати будь-яку національну символіку під час чемпіонату Європи-2026. Керівництво European Gymnastics офіційно підтримало це рішення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву European Gymnastics.

Принципова позиція країни-господарки

Раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) та European Gymnastics зняли обмеження з представників Росії та Білорусі після відповідних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Втім, жорстку позицію виявив уряд Хорватії, який виступає організатором континентальної першості. Влада країни відмовилася пускати спортсменів із країн-агресорок без дотримання суворого нейтрального статусу.

Підтримка з боку European Gymnastics

Європейський гімнастичний союз вирішив не тиснути на хорватську сторону та повністю погодився з висунутими вимогами. В організації підтвердили, що поділяють позицію приймаючої сторони щодо заборони прапорів, гімнів та іншої державної символіки РФ та Білорусі.

Чемпіонат Європи-2026 зі спортивної гімнастики стартує в хорватському Загребі вже 13 серпня.

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