Попри провальний сезон і кризу: легендарний пілот Формули-1 вибив у команди контракт мрії

"Астон Мартін" зберігає склад

Прес-служба "Астон Мартін" офіційно оголосила про те, що поточний склад пілотів продовжить захищати кольори колективу в наступному сезоні. Разом із Алонсо угоду також продовжив канадець Ленс Стролл, для якого наступний рік стане вже 11-м у Формулі-1, а пілоти проведуть п'ятий сезон поспіль як напарники.

Для 45-річного іспанця, який дебютував у Королівських гонках у 2000 році, поточний чемпіонат складається вкрай непросто. Він набрав лише 3 очки, посідає 19-е місце в загальному заліку та вже шість разів не зміг дістатися фінішу.

Тим не менш, гонщик наголосив, що все ще отримує задоволення від змагань та впевнений у своїй швидкості.

"Я думав про це кілька місяців і вирішив продовжувати свою кар'єру. Мені не подобаються ці боліди і цей регламент, але я хотів би закінчити роботу з "Астон Мартін". Ми маємо всі елементи для успіху", - заявив він.

Фінансові умови контракту Алонсо

За інформацією іспанської преси, попри відсутність вагомих результатів на трасі цього року, Алонсо зумів вибити собі розкішні умови, на яких наполягав. Контракт розрахований на один сезон, проте він містить спеціальну опцію продовження, який команда може активувати в липні 2027 року.

Фінансова сторона угоди вражає: наступного року іспанський пілот заробить 38 мільйонів євро, що на вісім мільйонів перевищує його виплати в поточному сезоні, і це без урахування додаткових бонусів за результати.

Для порівняння, лідери пелотона отримують ще більше: за неофіційними даними, Макс Ферстаппен у "Ред Булл" заробляє 92 мільйони євро на рік, а зарплата Льюїса Хемілтона у "Феррарі" сягає близько 60 мільйонів євро.