НХЛ повернулась: чемпіон стартував з поразки та впевнена перемога "Бостона"
В ніч на середу, 30 вересня, стартував регулярний сезон НХЛ-2026/27. Два з п'яти матчів ігрового дня завершились в овертаймах.
Про результати матчів НХЛ повідомляє Sport RBC.UA.
Важкий старт для чемпіонів
У першому матчі дня чемпіон "Кароліна Гаррікейнс" поступився "Флориді" 0:1 в овертаймі.
Переможну шайбу закинув захисник гостей Густав Форслінг. Також героєм зустрічі для "Пантер" став воротар Якоб Маркстрем, який зробив 15 сейвів.
"Кароліна Гаррікейнз" - "Флорида Пантерз" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Інші результати
В канадській зустрічі "Монреаль" виявився сильнішим за "Торонто". Матч завершився із рахунком 3:2 на користь "Канадієнс". Також варто зазначити, що у складі "Мейпл Ліф" дебютний матч у НХЛ провів перший номер драфту-2026 Гевін Маккенна.
"Торонто Мейпл Ліфс" - "Монреаль Канадієнс" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
"Бостон" наприкінці третього періоду дотиснув "Нью-Йорк Рейнджерс". Всі три шайби матчу сталися саме в заключному періоді.
"Бостон Брюїнз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
На Заході "Едмонтон" програв "Ванкуверу" в надрезультативному матчі. Команди закинули на двох 11 шайб. В активі у господарів - хет-три захисника Евана Бушара, а лідер команди Конор Макдевід набрав два очки. Втім, цього не вистачило, і "Канакс" в овертаймі дотисли "Ойлерз".
"Едмонтон Ойлерз" - "Ванкувер Кенакс" - 5:6 ОТ (1:1, 1:1, 3:3, 0:1)
В останньому матчі дня "Вегас Голден Найтс" без особливих проблем обіграв "Чикаго Блекгокс". Одну з шайб за гостей закинув легенда клубу Патрік Кейн, який повернувся до Чикаго влітку.
"Вегас Голден Найтс" - "Чикаго Блекгокс" – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Решта матчів 1-го туру
Перший тур триватиме 1 та 2 жовтня. В четвер відбудуться три матчі, а от в п'ятницю команди зіграють решту вісім матчів:
1 жовтня (четвер)
- 02:30. "Філадельфія Флаєрс" - "Піттсбург Пінгвінс"
- 02:30. "Торонто Мейпл Ліфс" - "Нью-Йорк Айлендерз"
- 05:00. "Колорадо Аваланч" - "Лос-Анджелес Кінгс"
2 жовтня (п'ятниця)
- 02:00. "Нью-Джерсі Девілс" - "Філадельфія Флаєрс"
- 02:00. "Колумбус Блю-Джекетс" - "Баффало Сейбрс"
- 02:00. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Тампа-Бей Лайтнінг"
- 03:00. "Нашвілл Предаторз" - "Міннесота Вайлд"
- 04:00. "Калгарі Флеймс" - "Сіетл Кракен"
- 04:30. "Юта Маммот" - "Чикаго Блекгокс"
- 05:00. "Ванкувер Канакс" - "Едмонтон Ойлерз"
- 05:00. "Сан-Хосе Шаркс" - "Флорида Пантерс"
Раніше ми розповідали, хто побореться за Кубок Стенлі та чого чекати від нового сезону НХЛ.