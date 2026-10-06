Без конкурентів: Гутцайт переобрався на посаду президента НОК

Результати голосування

Як зазначалося, єдиним кандидатом на посаду був чинний президент Вадим Гутцайт. Його кандидатуру зрештою підтримали 164 делегати. Ще два делегати утримались від голосування - і жодного голосу проти кандидату не було.

Вадима Гутцайта обрали президентом НОК в 2022-му році - тоді він змінив на посаді Сергія Бубку. Тепер функціонер отримав другий президентський термін, та очолюватиме Національний олімпійський комітет впродовж наступних чотирьох років.

Ситуація із кандидатами

Сам Гутцайт напередодні голосування на асамблеї повідомив, що кандидатів на посаду, крім нього, немає. Чинний президент НОК зазначив, що для подачі заявок був певний дедлайн - і до нього жодних заявок не було.

Водночас 54-річний спортивний функціонер свою заявку подав. Гутцайт зазначив,, що радий займатися спортом.

"Я взагалі не шкодую, що пішов на цю посаду. Спорт - це моє життя, я займаюся ним з 10 років. Цьогоріч мені 55, а значить, спорту я віддав 45 років свого життя", - прокоментував тоді Гутцайт.