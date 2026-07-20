Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій

Міжнародний олімпійський комітет на початку липня переклав відповідальність за допуск росіян до змагань на всіх рівнях на профільні федерації. Частина з них вже дала агресору зелене світло, однак залишаються і ті, хто продовжує притримуватися принципової позиції.

Хто повернув росіян до змагань

Ще до рішення МОК, у квітні цього року, Міжнародна Федерація водних видів спорту World Aquatics ухвалила рішення повернути росіянам та білорусам право змагатися під своєю символікою. Щоправда, World Aquatics вирішила перевіряти спортсменів на предмет їхньої підтримки військової агресії та на предмет вживання заборонених речовин.

Наступними до таких непопулярних кроків вдалися у United World Wrestling (світова федерація боротьби). Організація повністю скасувала усі обмеження для атлетів з країни-агресора. Їм дозволили все: виступати під власним прапором, гімном та використовувати абревіатуру "rus".

Тоді ж, у травні, повернути право росіянам на виступ із національною символікою на турнірах під своєю егідою вирішила і World Gymnastics. Причому, за повернення росіян та білорусів до змагань проголосувала і європейська федерація гімнастики.

Віцепрезидентка Української Федерації гімнастики Стелла Захарова на своїй сторінці у Facebook тоді розкритикувала як рішення світової організації, так і пасивні дії Міністерства молоді та спорту України.

“Українська федерація гімнастики зробила все можливе і неможливе, щоб боротися проти цього рішення. Щоб відстоювати позицію України. Щоб пояснювати світові: не може бути "спорт поза політикою", коли поруч із прапором країни-агресора стоять українські спортсмени, чиї міста щодня обстрілюють. Але сьогодні хочеться поставити інше питання. Де наше профільне міністерство? Де сильна, чітка, публічна позиція держави?”, – написала тоді Захарова.

Влітку на цей тренд піддалася і Міжнародна федерація фехтування (FIE). Щоправда, тут є одна відмінність: росіяни можуть виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу, а от у європейських змаганнях діє свій регламент. Утім, не виключено, що й тут може скластися ситуація, ідентична до гімнастики, коли європейська федерація прийме ту ж позицію, що й світова.

На це рішення на початку червня емоційно відреагувала дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан:

"Нам часто кажуть, що спорт поза політикою. Але це не про політику. Це про моральний вибір. Про те, чиї життя і чий біль світ готовий ігнорувати.Мені важко з цим змиритися. Поки Україна продовжує ховати своїх людей, спортивний світ вирішує забути замість того, щоб боротися за справедливість. Сьогодні я відчуваю не лише гнів. Я відчуваю глибоке розчарування", – написала Харлан на своїй сторінці в Instagram.