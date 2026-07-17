Олійникова вирвала важку перемогу та вийшла в півфінал на турнірі в Румунії

WTA 250 Ясси. 1/4 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Клара Бюрель (Франція) – 6:4, 7:5

Деталі чвертьфіналу

Поєдинок тримав у напрузі до останнього розіграшу, а доля путівки у наступний раунд вирішувалася наприкінці кожного сету.

Перший сет: Олійникова впевнено стартувала, повівши з рахунком 2:0. Француженка намагалася наздогнати нашу спортсменку, проте Олександра чітко контролювала гру й довела партію до перемоги – 6:4.

Олійникова впевнено стартувала, повівши з рахунком 2:0. Француженка намагалася наздогнати нашу спортсменку, проте Олександра чітко контролювала гру й довела партію до перемоги – 6:4. Другий сет: Початок партії залишився за суперницею (1:3). Проте українка вчасно зібралася, нівелювала перевагу опонентки та дотиснула її у фінальних геймах – 7:5.

Що чекає на українку далі

Завдяки цій перемозі Олійникова вже вдруге від початку сезону пробилася до 1/2 фіналу на турнірах рівня WTA 250. Раніше на цій стадії вона виступала у лютому також у Румунії – в Клуж-Напоці.

У кроці від вирішального матчу в Яссах на українську тенісистку чекає протистояння з єгиптянкою Маяр Шериф. Майбутня суперниця у своєму чвертьфіналі вибила з розіграшу представницю Казахстану Юлію Путінцеву.