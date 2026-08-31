Форвард збірної України з хокею запропонував нестандартне рішення щодо збору перед ЧС-2027

Ідея відкритих зборів вдома

Трахт звернув увагу на те, що в складних умовах війни важливо шукати дієві кроки для розвитку спорту та залучення молоді. Прикладом для наслідування, на його думку, може слугувати футбольна збірна України, яка проводила підготовчі збори на батьківщині.

"Звичайно, футбол - це інший рівень від хокею, але, мабуть, така популяризація нам дуже допомогла б. Щоб молоді хлопці та дівчата бачили, як це взагалі - грати в хокей, як проводять тренування. Щоб могли поспілкуватися з гравцями та побачити щось нове", - пояснив нападник.

Втрачена можливість

За словами хокеїста, після виходу збірної до вищого дивізіону про хокей багато говорили в новинах, однак відсутність можливості побачити гру вживу призвела до швидкого згасання інтересу:

"Коли ми виграли чемпіонат світу, всі говорили про хокей. В новинах було багато хокею. Але люди не могли побачити вживу, що це таке... Після чемпіонату світу всі поговорили, та потім усі забули", - зазначив гравець.

Варто зазначити, що востаннє у повному складі національна збірна України з хокею проводила тренування вдома ще у грудні 2021-го року, коли Трахту було 18 років.

Феноменальний виступ на ЧС-2026

Своїм виступом на міжнародній арені Даніїл Трахт підтверджує високий клас. На ЧС-2026 в дивізіоні IA українець посів перше місце в рейтингу результативності серед усіх хокеїстів турніру.

У 5 матчах нападник забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі (8 очок за системою "гол+пас"). Загалом до топ-30 найрезультативніших гравців чемпіонату світу увійшли одразу шість представників України.