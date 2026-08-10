rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Інше
Головна Інше Абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики
Інше 10 серпня 2026, 13:41

Абсолютну чемпіонку України виключили із заявки на ЧС з художньої гімнастики

За кілька днів до старту світової першості склад збірної зазнав раптових та суттєвих змін
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Анастасія Ікан (фото: instagram.com/ikan.anastasiia)
Поділитися:

Склад збірної України з художньої гімнастики зазнав екстрених змін напередодні старту чемпіонату світу у Німеччині. З остаточної заявки національної команди несподівано викреслили одну з головних зірок нового покоління Анастасію Ікан.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заявку збірної на сайті World Gymnastics.

Несподівана заміна перед ЧС

За кілька днів до початку турніру, який проходитиме з 12 по 16 серпня у Франкфурті, зі списку збірної зникла 19-річна Анастасія Ікан. Для абсолютної чемпіонки України 2025 року цей виступ мав стати офіційним дебютом на дорослому чемпіонаті світу.

Харківська гімнастка мала виступити у трьох дисциплінах: вправах з м'ячем, обручем та булавами. Усі ці позиції замість неї займе Поліна Каріка, яка також представлятиме Україну в програмі зі стрічкою.

Беззаперечною лідеркою "синьо-жовтих" на турнірі буде Таїсія Онофрійчук – вона змагатиметься у всіх чотирьох видах.

Досягнення Анастасії Ікан

Виключення Ікан стало справжньою несподіванкою, адже спортсменка демонструвала вражаючі результати на міжнародній та національній арені протягом останніх двох сезонів.

В дорослому доробку 19-річної спортсменки є такі вагомі здобутки:

  • Титул абсолютної чемпіонки України 2025 року та віце-чемпіонство 2024 року.
  • Срібна медаль чемпіонату Європи-2026 у командних змаганнях.
  • Повний комплект нагород на Кубку Далі Куткайте у Литві (зокрема перемога у вправі зі стрічкою).
  • Призові місця на престижному міжнародному турнірі "Міс Валентин".
Спортсмени Чемпіонат світу Збірна України