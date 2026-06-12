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Зміна лідера: Ляшко очолила світовий рейтинг 3х3 серед українських баскетболісток

14:10 12.06.2026 Пт
2 хв
Успішний виступ на ЧС суттєво вплинув на позиції наших гравчинь у табелі про ранги
aimg Андрій Костенко
Зміна лідера: Ляшко очолила світовий рейтинг 3х3 серед українських баскетболісток Анжеліка Ляшко (фото: ФБУ)
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Анжеліка Ляшко стала новим лідером світового рейтингу 3х3 серед українських баскетболісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

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ЧС у Варшаві та підйом у топ-50

Потужний поштовх кар'єрі 25-річної українки дав виступ на чемпіонаті світу, де наша національна команда під керівництвом Віталія Чернія виграла три з п'яти матчів та зуміла посісти високе 6-те місце.

За цей турнір Ляшко заробила у свій залік 7 410 очок. Тепер в активі баскетболістки 64 555 балів, що дозволило їй піднятися на 46-ту позицію у загальному світовому рейтингу і стати першим номером України.

Травма екс-лідерки та ситуація в топі

Зазначимо, що Дарія Дубнюк, яка розпочинала 2026 рік у статусі №1 в Україні, наразі змушена пропускати матчі збірної через відновлення після важкої травми. Не маючи ігрової практики цього року, Дубнюк залишилася з багажем у 63 629 очок і опустилася на 49-те місце у світі.

Загалом до топ-250 жіночого світового рейтингу зараз входить одразу вісім українок:

  • Анжеліка Ляшко – 46 місце (64 555 очок)
  • Дарія Дубнюк – 49 місце (63 629 очок)
  • Міріам Уро-Ніле – 91 місце (50 541 очок)
  • Катерина Коваль – 108 місце (48 165 очок)
  • Анастасія Ковтун – 196 місце (34 886 очок)
  • Вероніка Космач – 203 місце (34 475 очок)
  • Карина Панчук – 209 місце (34 060 очок)
  • Богдана Лапхан – 219 місце (33 288 очок)

Хто найкращий серед чоловіків

У чоловічому табелі про ранги представництво України в топ-250 скромніше: тут закріпилися лише двоє наших майстрів.

Найкращий показник утримує Владислав Мустяца, який має 126 347 очок і посідає 170-те місце у світі. Другим серед українців іде Артем Лопухов (88 053 очок, 234 місце).

Відпочивати гравцям ніколи: вже наступного тижня чоловіча та жіноча збірні України 3х3 стартують у кваліфікаційних матчах на чемпіонат Європи. Ці поєдинки мають стратегічне значення, адже віднедавна світовий рейтинг вираховується за останні 2 роки і безпосередньо впливатиме на відбір національних команд на Олімпійські ігри-2028 в Лос-Анджелесі.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на студентський чемпіонат США.

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