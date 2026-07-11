Український тандем переміг на етапі Кубка світу в каное-двійці

Деталі етапу у Монреалі

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан виступали на дистанції 500 метрів. Етап Кубку світу у Монреалі є однією з частин відбору на літні Олімпійські ігри 2028 року.

Наші спортсменки подолали дистанцію за 2:02.02. Другий результат показали представниці Китаю Сунь Менгуа та Ма Янань (2:03.23), а третє місце дісталося Анхель Морено та Вікторії Ярчевській, які представляли Іспанію.

1. Анастасія Рибачок / Людмила Лузан (Україна) – 2:02.02

2. Сунь Менгуа / Ма Янань (Китай) – 2:03.23

3. Анхель Морено / Вікторія Ярчевська – 2:03.59

Переможна серія Лузан та Рибачок

Ця перемога стала третьою для тандему Лузан-Рибачок у поточному сезоні. Раніше вони виграли етап Кубка світу в Сегеді та чемпіонат Європи в Монтемор-у-Велью.

Відзначимо, що Людмила Лузан – титулована спортсменка. На Олімпіаді-2020 у Токіо вона виграла срібну та бронзову медалі, а на ОІ-2024 у Парижі здобула срібну нагороду у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Також Людмила вигравала чемпіонат світу у 2021, 2022, 2024 та 2025 роках.