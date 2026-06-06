Україна вилетіла з чемпіонату світу 3х3: як Австралія достроково закрила чвертьфінал

Історичний прорив та дальні постріли суперниць

Для нашої команди цей чвертьфінал став першим за останні дев'ять років на світових першостях.

До плей-офф українки вийшли у статусі тріумфаторок своєї групи, здобувши три перемоги у чотирьох зустрічах. Натомість Австралія пробивалася через сито стикових матчів, де розгромила Китай (21:11).

Цікаво, що єдина очна зустріч цих збірних відбулася якраз у 2017 році, і тоді сильнішою була Україна.

Старт поєдинку вселив оптимізм: Кристина Філевич точним кидком відкрила рахунок.

Проте австралійки миттєво відповіли "двухочковим". Після цього команди обмінялися дальніми влучаннями - від України бомбардирські якості продемонструвала Міріан Уро-Ніле.

Ключовим у матчі став відрізок, коли баскетболістки з Океанії зловили кураж на периметрі та реалізували три поспіль дальні кидки, перехопивши ініціативу — 6:4.

Достроковий фінал і турнірні перспективи

Вже на екваторі протистояння перевага Австралії стала загрозливою - 10:4.

На жаль, повернути інтригу та збити темп суперниць підопічним Віталія Чернія не вдалося.

Снайпери австралійської збірної продовжили розстрілювати наш кошик, через що матч завершився достроково (за правилом 21 очка) за розгромного рахунку не на нашу користь.

Тепер у півфіналі світової першості збірна Австралії схрестить зброю з переможницею європейського протистояння між командами Нідерландів та Угорщини.

Українки ж повертаються додому із престижним капіталом у вигляді топ-8 найсильніших збірних планети.