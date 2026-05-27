ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Світоліна, Костюк та інші б'ють рекорди на Ролан Гаррос: з ким українки грають сьогодні

10:22 27.05.2026 Ср
2 хв
Повний розклад матчів 27 травня
aimg Андрій Костенко
Світоліна, Костюк та інші б'ють рекорди на Ролан Гаррос: з ким українки грають сьогодні Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Вітчизняні тенісистки встановили абсолютний національний рекорд на ґрунтовому турнірі серії Великого шлему – Ролан Гаррос-2026. За підсумками стартових поєдинків у Парижі рекордна кількість наших спортсменок зуміла пробитися до наступного етапу змагань, перевершивши досягнення минулих років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру.

Читайте також: Рекордний трилер і сльози: чоловік Світоліної завершив епоху на Ролан Гаррос

Тріумфи лідерок та гучні дебюти

Попередній рекорд України тримався з минулого сезону, коли до 1/32 фіналу пройшли чотири тенісистки. Цьогоріч на даній стадії зіграють вже п'ять наших спортсменок. Нинішній прорив забезпечили як досвідчені зірки, так і нові обличчя.

Еліна Світоліна (WTA 7) та Марта Костюк (WTA 15) – найрейтинговіші тенісистки країни, які навесні виграли престижні титули WTA 1000 у Римі та Мадриді відповідно, впевнено продовжили свої переможні серії на ґрунті.

Юлія Стародубцева (WTA 55) – вдруге поспіль підтвердила свій високий клас на кортах Парижа.

Дарія Снігур (WTA 93) та Олександра Олійникова (WTA 65) – здобули свої дебютні перемоги в основній сітці Ролан Гаррос, а для Олійникової цей тріумф узагалі став першим на рівні турнірів Великого шлему.

На жаль, втрат на старті уникнути не вдалося: змагання після першого кола залишили Даяна Ястремська (WTA 45) та Ангеліна Калініна (WTA 60).

Результати першого раунду за участю українок:

  • Еліна Світоліна – Анна Бондар (Угорщина) – 3:6, 6:1, 7:6
  • Марта Костюк – Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 6:2, 6:3
  • Дарія Снігур – Клара Таусон (Данія) – 3:6, 7:5, 6:2
  • Юлія Стародубцева – Анна Блінкова – 6:3, 6:1
  • Олександра Олійникова – Єлена Приданкіна – 6:1, 6:2
  • Даяна Ястремська – Жасмін Паоліні (Італія) – 5:7, 3:6
  • Ангеліна Калініна – Діан Паррі (Франція) – 6:0, 2:6, 4:6

З ким і коли грають українки сьогодні

Уже сьогодні, 27 травня, наші дівчата розпочинають боротьбу за вихід до третього кола Ролан Гаррос. Перед українками стоїть завдання замахнутися на ще один рекорд – перевершити минулорічний показник, коли до 1/16 фіналу пробилися три вітчизняні представниці.

Сьогодні на паризькі корти вийдуть усі п'ять наших спортсменок.

Розклад поєдинків другого раунду (точний час початку матчів залежить від тривалості попередніх ігор на кортах):

  • Не раніше 12:00. Олександра Олійникова – Кімберлі Біррелл (Австралія, WTA 83)
  • Не раніше 13:30. Дарія Снігур – Пейтон Стернс (США, WTA 78)
  • Не раніше 14:00. Марта Костюк – Кеті Волинець (США, WTA 108)
  • Не раніше 14:00. Юлія Стародубцева – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 2)
  • Не раніше 14:30. Еліна Світоліна – Кейтлін Кеведо (Іспанія, WTA 126)

Де дивитися матчі

В Україні стежити за поєдинками Ролан Гаррос-2026 можна на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки. А також – на каналах Eurosport.

Раніше ми повідомили, на яких позиціях перебувають вітчизняні тенісисти в оновлених рейтингах WTA та ATP.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть