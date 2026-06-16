Ястремська ледь не зазнала фіаско на старті турніру в Ноттінгемі: як врятувалася українка

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 50) з непростої перемоги розпочала свій шлях на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі з призовим фондом понад 283 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результат матчу.

Форс-мажор перед грою та характер Ястремської

Спочатку першою суперницею одеситки мала стати француженка Лоїс Буассон (WTA 154). Однак незадовго до старту поєдинку представниця Франції знялася зі змагань через травму лівої ноги.

У результаті місце в основній сітці екстрено зайняла британка Алісія Дудені, яка отримала статус "лакі-лузерки" після поразки у кваліфікації. Раніше тенісистки ніколи не зустрічалися на корті.

Протистояння з маловідомою опоненткою виявилося для Ястремської справжньою нервовою перевіркою і тривало 1 годину та 32 хвилини.

У першій партії Даяна спочатку поступалася з брейком, але зуміла вчасно перехопити ініціативу.

Українка продемонструвала високу ефективність на першій подачі (88% виграних розіграшів), реалізувала обидва свої брейк-пойнти і закрила сет на свою користь - 6:4.

У другому сеті гра розгорталася за критичним для українки сценарієм. Дудені піймала кураж за підтримки рідних трибун і повела в рахунку 3:5.

Проте Ястремська проявила фірмовий характер: вона відіграла відставання, зрівняла рахунок і перевела партію на тайбрейк.

У вирішальний момент Даяна не залишила британці шансів. Одразу оформивши два мінібрейки, вона повела 5:2, після чого впевнено дотиснула суперницю - 7:6 (7:2). Загалом за матч Ястремська виконала 2 ейси, припустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 3 брейки.

Що чекає на українку далі

У наступному раунді (1/8 фіналу) на Ястремську чекає серйозне випробування в особі досвідченої німкені Татьяни Марії (WTA 117).

Тенісистки грали між собою лише раз - у 2023 році на турнірі в Хуахіні перемогу святкувала представниця Німеччини, тож у Даяни є чудовий шанс на реванш.

Варто зазначити, що для Ястремської турнір у Ноттінгемі є надважливим, оскільки минулого сезону вона вперше у кар'єрі дійшла тут до фіналу на трав'яному покритті, тож тепер змушена захищати серйозні рейтингові очки.