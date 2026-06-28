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Старт плей-офф на ЧС-2026: де дивитися матч ПАР – Канада та чого чекати від поєдинку

19:26 28.06.2026 Нд
2 хв
Обидва суперники вперше в історії зуміли вийти з групи
aimg Андрій Костенко
Старт плей-офф на ЧС-2026: де дивитися матч ПАР – Канада та чого чекати від поєдинку Лідер збірної Канади Джонатан Девід (фото: x.com/CanadaSoccerEN)
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На чемпіонаті світу розпочинаються поєдинки на виліт. Програму першого в історії планетарних форумів раунду 1/16 фіналу відкриють збірні Південно-Африканської Республіки та Канади.

Де і коли дивитися історичний матч – підкаже РБК-Україна.

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ПАР – Канада

1/16 фіналу. 28 червня, 22:00. "Соу-Фай Стедіум" (Інглвуд, США)

Старт плей-офф на ЧС-2026: де дивитися матч ПАР – Канада та чого чекати від поєдинку

Протистояння, якого не було майже чверть століття

Обидва колективи написали нову сторінку своєї футбольної історії, вперше пробившись до плей-офф чемпіонату світу. Подібного прецеденту, коли два абсолютних дебютанти цієї стадії грають між собою, вболівальники не бачили з 2002 року (тоді на старті матчів на виліт перетиналися Туреччина та Японія).

Південна Африка виборювала свій шлях завдяки залізній дисципліні та характеру. Стартувавши з сухої поразки від Мексики (0:2), "Бафана Бафана" згодом вигризли нічию з чехами (1:1) та мінімально дотиснули Південну Корею (1:0). Команда бельгійського тренера Уго Броса забиває небагато, але максимально ефективно використовує свої моменти. Додатковим чинником уваги стане тренерський рекорд: 74-річний Брос офіційно стане найстаршим наставником в історії плей-офф ЧС.

Канада на правах співорганізатора турніру вийшла з групи з чотирма очками. Команда Джессі Марша розписала нічию з Боснією (1:1), влаштувала розгром Катару (6:0) та у важкій боротьбі поступилася Швейцарії (1:2). Канадці демонструють гнучкий тактичний малюнок в атаці, поєднуючи його із зональним пресингом без м'яча. Загалом діють як добре зіграний клубний колектив.

Кадрові втрати та очні зустрічі

У таборі канадців головною проблемою є важка травма хавбека Ісмаеля Коне (перелом ноги), без якого центр поля суттєво втратив у монолітності. Натомість у стартовому складі очікують вихід Альфонсо Девіса з мюнхенської "Баварії".

У ПАР продовжує відбувати дискваліфікацію ключовий креативник Темба Зване, але повертається після пропуску матчу Теуто Мокуна. Головною зброєю попереду залишається вінгер Тапело Масеко, який став героєм гри проти Кореї.

В історії очних протистоянь команд значиться лише одна зустріч: восени 2007 року в товариському поєдинку сильнішою виявилася збірна ПАР (2:0).

Де дивитися матч

Перший поєдинок стадії плей-оф у рамках ЧС-2026 відбудеться у неділю, 28 червня. Пряма відеотрансляція зустрічі на території України буде доступна на медіасервісі MEGOGO (на спеціалізованому каналі "Megogo Футбол 1").

Стартовий свисток головного арбітра Жуана Піньєйру з Португалії пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

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