Скандальний фініш у Формулі-1: Леклер виграв Гран-прі Британії, лідер – без очок

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер став тріумфатором Гран-прі Великої Британії – дев'ятого етапу чемпіонату світу Формули-1. Перегони на легендарному автодромі в Сільверстоуні завершилися несподіваним фінішем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Вже на старті гонки пілоти "Феррарі" Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон зуміли випередити володаря поулу Андреа Кімі Антонеллі з "Мерседеса". Проте згодом італійський гонщик повернув позицію у боротьбі з британцем. Крім того, семикратний чемпіон світу Хемілтон отримав 5-секундний штраф за фальстарт, що суттєво змінило тактичні розклади.
Після хвилі піт-стопів розгорнулася запекла боротьба. Поки Хемілтон, Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Джордж Расселл ("Мерседес") ділили місця на подіумі, Антонеллі на свіжіших шинах стрімко наздоганяв лідера Леклера. Проте на 42-му колі на боліді італійця сталася поломка підвіски. Лідер сезону був змушений тричі заїжджати в бокси, а через штраф за регулярний виїзд за межі траси у підсумку фінішував лише 16-м.
За чотири кола до фінішу у гравій вилетів Ферстаппен, який боровся за подіум. Його евакуація змусила суддів випустити автомобіль безпеки. Більшість лідерів поїхали за свіжою гумою, через що Расселл випередив Хемілтона в боксах. Попри очікування пілотів, дирекція гонки так і не дала рестарт, тож пелотон доїхав до фінішу за сейфті-каром у зафіксованому порядку. Це перший подібний випадок у Ф-1 з Гран-прі Італії 2022 року.
Для Шарля Леклера цей тріумф став першим у поточному сезоні та дев'ятим у кар'єрі. "Феррарі" оформила подвійний подіум, адже третім став Хемілтон. Другу сходинку посів Расселл.
Результати Гран-прі Великої Британії (топ-10):
Топ-3 загального заліку пілотів:
У Кубку конструкторів упевнено лідирує "Мерседес" (333 очки), на другій позиції йде "Феррарі" (255), а третім залишається "Макларен" (179).
Наступний етап сезону-2026 відбудеться 17-19 липня в Бельгії на класичній трасі "Спа-Франкоршам".
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