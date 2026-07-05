Скандал у хокейній збірній України: тренери-тріумфатори раптово залишилися без роботи

Історичний вихід збірної України з хокею до елітного дивізіону чемпіонату світу, на який уболівальники чекали довгі 20 років, затьмарив гучний залаштунковий конфлікт. Станом на сьогодні національна команда офіційно залишилася без головного тренера та його асистента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Фінансові запити та нереальні завдання

У головного тренера збірної Дмитра Христича та його асистента Олега Шафаренка, які вивели команду в еліту світового хокею за підсумками ЧС-2026, завершилися терміни дії контрактів. Процес підписання нових угод неочікувано переріс у конфлікт інтересів через гроші.

Як стало відомо "Суспільному Спорт" з власних джерел, після гучного успіху тренерський штаб висунув цілком логічний запит на покращення фінансових умов. Проте керівництво Федерації хокею України у відповідь поставила перед фахівцями майже нереальне завдання – з першої ж спроби вийти у плей-офф елітного дивізіону ЧС-2027.

Федерація вже шукає заміну

Спортивний директор ФХУ Юрій Кириченко офіційно підтвердив, що угоди з тренерами досі не перепідписали, а переговори затягуються.

Ба більше, функціонер відкрито заявив, що у федерації вже готовий "план Б". Якщо домовитися з дуетом Христич – Шафаренко не вдасться, їм на зміну прийдуть Олександр Бобкін та Руслан Борисенко, які зараз працюють з юнацькою збірною України U-18.