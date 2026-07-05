ua en ru
Нд, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Скандал у хокейній збірній України: тренери-тріумфатори раптово залишилися без роботи

16:26 05.07.2026 Нд
2 хв
Федерація вже знайшла заміну Христичу та Шафаренку
aimg Андрій Костенко
Скандал у хокейній збірній України: тренери-тріумфатори раптово залишилися без роботи Дмитро Христич вивів "синьо-жовтих" у еліту (фото: ФХУ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Історичний вихід збірної України з хокею до елітного дивізіону чемпіонату світу, на який уболівальники чекали довгі 20 років, затьмарив гучний залаштунковий конфлікт. Станом на сьогодні національна команда офіційно залишилася без головного тренера та його асистента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Фінансові запити та нереальні завдання

У головного тренера збірної Дмитра Христича та його асистента Олега Шафаренка, які вивели команду в еліту світового хокею за підсумками ЧС-2026, завершилися терміни дії контрактів. Процес підписання нових угод неочікувано переріс у конфлікт інтересів через гроші.

Як стало відомо "Суспільному Спорт" з власних джерел, після гучного успіху тренерський штаб висунув цілком логічний запит на покращення фінансових умов. Проте керівництво Федерації хокею України у відповідь поставила перед фахівцями майже нереальне завдання – з першої ж спроби вийти у плей-офф елітного дивізіону ЧС-2027.

Читайте також: "Кременчук" звільнив відомого тафгая з посади головного тренера: деталі гучної відставки у хокеї

Федерація вже шукає заміну

Спортивний директор ФХУ Юрій Кириченко офіційно підтвердив, що угоди з тренерами досі не перепідписали, а переговори затягуються.

Ба більше, функціонер відкрито заявив, що у федерації вже готовий "план Б". Якщо домовитися з дуетом Христич – Шафаренко не вдасться, їм на зміну прийдуть Олександр Бобкін та Руслан Борисенко, які зараз працюють з юнацькою збірною України U-18.

Раніше ми повідомили, з ким зіграє збірна України у групі на ЧС-2027.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хокей Чемпіонат світу з хокею
Новини
Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму
Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца