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Прикра поразка у принциповому матчі: Стародубцева залишила турнір в Істборні

16:06 23.06.2026 Вт
2 хв
Матч-трилер тримав у напрузі до останньої хвилини: яка фатальна помилка коштувала україніці перемоги?
aimg Катерина Урсатій
Прикра поразка у принциповому матчі: Стародубцева залишила турнір в Істборні Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Юлія Стародубцева драматично завершила свої виступи на престижному британському турнірі серії WTA 250 в Істборні. У надважкому поєдинку першого кола українка поступилася "нейтральній" росіянці Анастасії Захаровій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати тенісного турніру.

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2,5 години на грані емоцій

Цей матч став дебютним виступом для обох тенісисток на кортах Істборна, а також їхньою першою очною зустріччю в кар’єрі.

Справжній тенісний трилер на траві тривав 2 години 28 хвилин і завершився на користь Захарової - 4:6, 6:3, 3:6.

Поєдинок нагадував американські гірки:

У першому сеті Юлія впевнено вела в рахунку 3:2, проте суперниця зуміла перехопити ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і забрала партію - 6:4.

Другий сет Стародубцева знову розпочала з потужного старту (2:0), згодом дозволила опонентці відігратися, але завдяки філігранній грі на прийомі ефектно повернула лідерство й виграла партію з рахунком 6:3.

У вирішальному сеті українка опинилася в критичному становищі, поступаючись 1:4, проте проявила характер і відіграла два гейми. Зрештою суперниця ідеально відпрацювала на власній подачі та закрила матч завдяки єдиному ключовому брейку - 3:6.

Статистика зустрічі підкреслює безкомпромісність боротьби. Стародубцева виконала 5 ейсів, але припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-поїнти. Натомість Захарова відповіла лише 1 подачею навиліт при 1 помилці, але виявилася ефективнішою на брейках (4 реалізованих шанси).

Попереду - легендарний Вімблдон

Попри прикру невдачу, для Юлії Стародубцевої це лише другий старт у поточному трав'яному сезоні (раніше вона дійшла до другого кола в Нотінгемі).

Головний іспит літа попереду - вже 29 червня українка стартує у вкрай престижному турнірі Grand Slam - Вімблдоні.

Варто зазначити, що представництво України на кортах Великої Британії залишається солідним. Раніше Ангеліна Калініна обіграла Дар'ю Снігур у видовищному українському дербі в межах першого кола Істборна.

Тепер Калініна є єдиною представницею нашої країни в одиночному розряді цього турніру.

Раніше стало відомо, що легендарні сестри Вільямс зіграють на Вімблдоні-2026.

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