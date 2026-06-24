Повернення короля! Плотницький привів Україну до історичної перемоги над Бразилією

Повернення Плотницького та характер "синьо-жовтих"

Головним запікачем гри став зірковий догравальник Олег Плотницький, який опинився у заявці національної команди вперше з 2023 року і за замовчуванням вийшов у старті.

Повернення капітана кардинально змінило малюнок гри на прийомі, а в атаці традиційно феєрив Василь Тупчій.

У першому сеті, який завершився з рахунком 29 на 27, українці втратили перевагу наприкінці партії, але на "більше/менше" блок Плотницького вирвав перемогу для нашої команди.

У другій партії з рахунком 22 на 25 бразильці відповіли потужними подачами та зрівняли рахунок у матчі, попри круту гру Ковальова, який вдало вийшов на заміну.

Третій сет завершився з рахунком 25 на 22 на користь "синьо-жовтих", коли за рівного рахунку 22 на 22 підопічні Рауля Лосано видали феноменальну серію з трьох блоків поспіль.

У четвертому сеті, що закінчився з рахунком 25 на 21, після гойдалок у середині партії Плотницький самотужки набирав очко за очком та дотиснув триразових олімпійських чемпіонів.

Поєдинок тримав у напрузі від першої до останньої секунди. Ця перемога стала для України першою в історії очних протистоянь із південноамериканцями (два попередні матчі завершувалися поразками на тайбрейках).

Водночас для Бразилії, яка посідає третю сходинку у світовому рейтингу, це перша поразка у 2026 році.

Турнірне становище та календар ігор

Завдяки цьому мегастрімкому успіху Україна, яка після першого тижня з двома перемогами йшла на 8-му місці, суттєво покращила свої шанси на вихід до плейоф (куди потрапляє топ-8 команд).

Попереду на підопічних Рауля Лосано чекає надважкий марафон. Вже завтра "синьо-жовті" зіграють проти ще одного топ-суперника: