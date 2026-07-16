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Спорт »

Підсилення на перспективу: "Полісся" підписало юного таланта

19:10 16.07.2026 Чт
1 хв
Бронзовий призер УПЛ підписав 18-річного гравця молодіжної збірної Гани
aimg Малюгін Микита
Підсилення на перспективу: "Полісся" підписало юного таланта Новачок спочатку виступатиме за молодіжну команду "вовків" (Фото: ab_wins67, Instagram)
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Житомирське "Полісся" офіційно оголосило про підписання опорного півзахисника "Дансоман Вайз XI" Аборги Вінса. Ганський футболіст підписав довгостроковий контракт із українським клубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Полісся".

Керівництво житомирського клубу розраховує на африканського легіонера у довгостроковій перспективі. 18-річний хавбек уклав угоду за схемою "3+1".

На перших порах Вінс виступатиме за молодіжну команду "Полісся" U-21. Наразі півзахисник перебуває у розташування збірної Гани U-20, у складі якої візьме участь у кваліфікаційних матчах Кубка африканських націй.

Спекотне літо для "Зграї"

Новачок приєднується до клубу в історичний для нього момент. За підсумками минулого сезону-2025/26 "Полісся" вибороло бронзові медалі української Прем'єр-ліги та готується до дебюту на євроарені.

На підопічних Руслана Ротаня чекає надскладний календар. Вже 23 та 30 липня на команду чекають матчі кваліфікації Ліги конференцій проти данського "Копенгагена".

А вже 2 серпня "вовки" стартують у новому сезоні УПЛ домашнім поєдинком проти одеського "Чорноморця".

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" також готує трансфер зіркового опорника, обійшовши "Динамо" та "Шахтар".

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