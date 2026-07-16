Підсилення на перспективу: "Полісся" підписало юного таланта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Полісся" .

Керівництво житомирського клубу розраховує на африканського легіонера у довгостроковій перспективі. 18-річний хавбек уклав угоду за схемою "3+1".

На перших порах Вінс виступатиме за молодіжну команду "Полісся" U-21. Наразі півзахисник перебуває у розташування збірної Гани U-20, у складі якої візьме участь у кваліфікаційних матчах Кубка африканських націй.

Спекотне літо для "Зграї"

Новачок приєднується до клубу в історичний для нього момент. За підсумками минулого сезону-2025/26 "Полісся" вибороло бронзові медалі української Прем'єр-ліги та готується до дебюту на євроарені.

На підопічних Руслана Ротаня чекає надскладний календар. Вже 23 та 30 липня на команду чекають матчі кваліфікації Ліги конференцій проти данського "Копенгагена".

А вже 2 серпня "вовки" стартують у новому сезоні УПЛ домашнім поєдинком проти одеського "Чорноморця".