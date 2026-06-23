Перша перемога України на Вімблдоні-2026: юна Подрез шокувала суперницю у дебютному матчі

Вімблдон-2026. Кваліфікація. Чвертьфінал

Аранча Рус (Нідерланди) – Вероніка Подрез (Україна) – 4:6, 4:6

Дебютний тріумф на Grand Slam

Для 19-річної Подрез (№144 WTA) цей поєдинок став абсолютним дебютом на трав'яних кортах Вімблдону. Попри відсутність досвіду на такому рівні, українка продемонструвала агресивний теніс. У першому сеті Вероніка за рахунку 4:3 зуміла реалізувати брейк, після чого довела партію до перемоги – 6:4.

У другому – тенісистки спочатку обмінялися програними подачами, проте за рахунку 3:3 Подрез знову "зламала" гру суперниці. У наступному геймі українка відіграла два важливі брейкпойнти, а в завершальному геймі на власній подачі не віддала Рус (№178 WTA) жодного розіграшу, закривши поєдинок з аналогічним рахунком – 6:4.

Ця перемога стала першою для Вероніки на траві та загалом на рівні мейджорів. Дебют був у травні, коли Подрез вибула у першому колі відбору Ролан Гаррос.

Що чекає на українку далі

Подрез залишилася єдиною представницею України у кваліфікації Вімблдону. Напередодні лідер чоловічого національного рейтингу Віталій Сачко припинив свої виступи у першому ж раунді відбору.

У півфіналі кваліфікації на Подрез очікує надскладне випробування – поєдинок проти першої сіяної відбору Марії Тимофєєвої з Узбекистану (№92 WTA).

Нагадаємо, що одразу сім українських тенісисток потрапили до основної сітки Вімблдону-2026 напряму за рейтингом: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, а також лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.