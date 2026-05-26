Найгірший результат за 19 років: Пономаренко з "Динамо" виграв бомбардирську гонку УПЛ

14:43 26.05.2026 Вт
2 хв
Поки екслідер киян підкорює Жирону, юний нападник вирвав титул в останньому турі
aimg Катерина Урсатій
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко офіційно став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2025/26. Проте цей тріумф ознаменувався унікальним статистичним рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну статистику Української Прем'єр-ліги.

13 голів за 15 матчів: як Пономаренко вирвав золоту бутсу

У попередньому розіграші чемпіонату України найкращим снайпером став форвард "Динамо" Владислав Ванат, який наколотив 17 м'ячів.

Проте сезон 2025/26 24-річний футболіст провів на правах оренди в іспанській "Жироні".

Відтак, у цьогорічну бомбардирську гонку змушений був вступити інший нападник киян - юний Матвій Пономаренко.

Матвій видав феноменальну ефективність: він забив 13 м’ячів, провівши всього 15 матчів в УПЛ після того, як у другій частині чемпіонату його остаточно перевели до основного складу команди.

Доля титулу вирішувалася на останніх секундах сезону.

У заключному турі Прем'єр-ліги Пономаренко забив переможний м'яч у ворота "Кудрівки" (3:2) і лише на один пункт випередив своїх найближчих переслідувачів - Пилипа Будківського та Андрія Сторчоуса.

Топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ у сезоні 2025/26:

  1. Матвій Пономаренко ("Динамо") - 13 голів (15 матчів)
  2. Пилип Будківський ("Зоря") - 12
  3. Андрій Сторчоус ("Кудрівка") - 12
  4. Глейкер Мендоса ("Кривбас") - 11
  5. Проспер Обах ("Шахтар") - 10
  6. Петер Ітодо ("Металіст 1925") - 10

Що цікаво, Глейкер Мендоса з "Кривбаса" також увірвався до лідерів лише навесні, приєднавшись до криворіжців під час лютневого трансферного вікна.

Повторення результату Гладкого та історичний антирекорд

Попри яскраву інтригу, підсумковий показник у 13 голів для топснайпера сезону - найгірший результат в українській Прем'єр-лізі за останні 19 років.

Останній раз лідер бомбардирських перегонів забивав так мало ще в далекому сезоні 2006/07.

Тоді аналогічний показник у 13 забитих м'ячів підкорився Олександру Гладкому, який виступав у складі ФК "Харків".

Загалом же за часи незалежності України абсолютний мінімум для найкращого бомбардира становить 12 голів за сезон.

Цей історичний антирекорд утримують Юрій Гудименко (сімферопольська "Таврія", перший чемпіонат 1992 року) та Сергій Шищенко (донецький "Металург", сезон 2001/02).

Трансферні тренди та зміна поколінь в українському футболі

Низька результативність лідерів атаки в поточному сезоні безпосередньо пов'язана з активним відтоком провідних українських форвардів до європейських чемпіонатів.

Приклади Артема Довбика та Владислава Ваната змушують вітчизняні клуби дедалі частіше довіряти молоді або шукати нові імена на внутрішньому ринку.

