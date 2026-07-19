Мессі проти Ямаля: де і коли дивитися фінал ЧС-2026 Іспанія - Аргентина

Шлях команд до фіналу

Збірна Іспанії виявилася найбільш цілісною командою турніру. Від нульової нічиєї проти Кабо-Верде до впевненої перемоги над Францією (0:2) у півфіналі - іспанці лише додавали.

А між цими матчами - перемоги в групі над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0), Австрією (3:0) в 1/16-й фіналу, Португалією (1:0) в 1/8-й та Бельгією (2:1) в 1/4-й. Тобто в семи матчах на шляху до фіналу "Фурія Роха" забила 13 голів, пропустивши лише раз.

Ламін Ямаль поки що відзначився одним голом на мундіалі (Фото: SEFutbol, X)

Натомість Аргентина впевнено пройшла груповий етап, розібравшись з Алжиром (3:0), Австрією (2:0) та Йорданією (3:1). А от шлях плей-офф "Альбіселесте" подолали здебільшого на морально-вольових та таланті Лео Мессі.

Перемога над Кабо-Верде (3:2) в екстра-таймах, вольова перемога над Єгиптом (3:2), перемога над Швейцарією (3:1) в екстра-таймах та шалений камбек проти Англії (2:1). Можна побачити, що аргентинці стабільно пропускають, але щоразу в кінцівці гри дотискають суперника.

Лео Мессі є безумовним лідером мундіалю за системою гол+пас (Фото: Argentina, X)

Кадрова ситуація: стабільна Аргентина, питання по Ямалю

Якщо казати коротко - обидві команди готові виходити на поле в найсильніших складах. Проте вболівальники "Фурії Рохи" все одно нервуватимуть до оголошення стартових складів.

Іспанія. Перед матчем існують сумніви щодо виходу на поле Ламіна Ямаля та Педро Порро. Обидва гравці начебто отримали пошкодження, але готові до гри. І якщо Порро здатен замінити Маркос Льоренте (саме він замінив його проти Франції).

То замінити Ямаля буде значно складніше. Проте в іншому змін від іспанців чекати не варто - Фабіан Руїс, найімовірніше, вийде в старті, а Мікель Меріно вкотре виступить в ролі суперсаба.

Аргентина. "Альбіселесте" вкотре підходить до гри без кадрових проблем. Проте питання по стартовому складу лишаються. Майже весь турнір аргентинці пройшли із чотирма опорниками на полі - проте проти Англії одного з них замінив вінгер Джуліано Сімеоне.

Також Аргентина має і свого суперсаба - Лаутаро Мартінес в чвертьфіналі та півфіналі ставив фінальні гольові крапки. Тож чинні чемпіони світу також можуть посилити атаку в кінці зустрічі.

Історія протистоянь

Команди провели між собою сім очних зустрічей. Проте лише раз матч мав офіційний статус - на чемпіонаті світу-66 перемогу святкували аргентинці з рахунком 2:1.

А от в товариських матчах домінує Іспанія - п'ять перемог при одній поразці. Загальний рахунок - 16:7 на користь "Фурії Рохи".

Що сказали тренери перед матчем

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії:

"Багато що залежатиме від роботи арбітра. Суддя не може бути поблажливим і дозволяти виходити за межі правил, переходити ті межі, які визначають допустиме у футболі. В певних сценаріях ми не відчуваємо себе комфортно. Нам зручно тоді, коли йдеться про футбол - про гру, про вірність нашим принципам, про те, щоб не піддаватися на провокації", - заявив очільник "Фурії Рохи".

Ліонель Скалоні, головний тренер збірної Аргентини:

"У збірній Іспанії мене турбує абсолютно все. У них є футболісти, які грали на найбільших світових турнірах, і багато хто з них є лідерами своїх клубів. Коли починається матч і м'яч приходить у рух, гравці забувають про тиск і повністю зосереджуються на грі. Не думаю, що наш другий поспіль вихід у фінал дасть нам якусь перевагу", - заявив наставник аргентинців.

Де дивитися півфінал

В Україні пряму трансляцію поєдинку покаже офіційний мовник турніру - медіасервіс MEGOGO. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Гру можна переглянути на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший". Власники передплат "Максимальна" або "Спорт" також можуть подивитися гру у спеціальному розділі "Спорт".

Передматчева аналітична студія почне мовлення вже о 20:20. В ефірі працюватимуть ведуча Олександра Кучеренко та експерти Олександр Головко та Роман Бебех.

Коментуватимуть фінал Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.