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Магучіх та Оліслагерс влаштували битву на космічних висотах у Лондоні

17:43 18.07.2026 Сб
2 хв
Уперше в сезоні принципові суперниці злетіли вище двох метрів в одному секторі
aimg Андрій Костенко
Магучіх та Оліслагерс влаштували битву на космічних висотах у Лондоні Ярослава Магучіх (фото: Getty Images)
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Українська стрибунка Ярослава Магучіх завоювала срібну нагороду на 11-му етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Перша очна дуель літнього сезону проти її головної суперниці, австралійки Ніколи Оліслагерс, завершилася надпотужною та драматичною боротьбою за "золото".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію на "Суспільному Спорт".

Нервовий старт та історична висота

Початок змагань у секторі для стрибків у висоту видався для світової рекордсменки непростим. Початкову планку 1.93 м Магучіх підкорила лише з другої спроби, через що одразу опинилася в ролі наздоганяючої. Натомість Оліслагерс стартувала безпомилково.

Рубіж у 1.96 м знову змусив Ярославу виходити в сектор двічі, проте саме на цій висоті відсіялася більшість конкуренток – Елеанор Паттерсон, Ангеліна Топіч та Марія Жодзік не змогли продовжити боротьбу.

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Коли планку підняли на 2.01 м, у секторі залишилися лише Магучіх та Оліслагерс. Обидві лідерки продемонстрували феноменальний клас і взяли цю висоту. Цей момент став знаковим для поточного літнього сезону: вперше в році одразу дві спортсменки змогли подолати планку 2.00+ метрів в межах одного турніру.

Доля "золота" та підсумки етапу

Наступна висота 2.03 м не підкорилася жодній із легкоатлеток. У підсумку і Магучіх, і Оліслагерс завершили турнір з ідентичним результатом – 2.01 м. Проте золота медаль лондонського етапу дісталася австралійці, яка використала меншу кількість спроб на попередніх висотах. Третє місце посіла Елеанор Паттерсон (1.96 м).

Для Ярослави Магучіх цей виступ став першою поразкою в сезоні-2026, а також продовжив серію невдач у літніх очних протистояннях з Оліслагерс.

Попри "срібло", українка зміцнила свої позиції в загальному заліку Діамантової ліги. Лідером залишається Елеанор Паттерсон (17 очок), Магучіх йде другою (15 очок), а Ламара Дістін та Юлія Левченко ділять 3-4 місця, маючи в активі по 13 балів.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України та тріумфувала там.

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