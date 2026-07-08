Лукаку, Дьокереш чи Фоден: Бондар назвав найважчого суперника

Футболіст донецького "Шахтаря" Валерій Бондар дав оцінку своїм суперникам, із якими він перетинався у різні періоди своєї кар'єри: найважчими з опонентів він вважає бельгійця Ромелу Лукаку та шведа Віктора Дьокереша.

Як Бондар зупинив Лукаку

9 грудня 2020 року донецький "Шахтар" зіграв в нульову нічию із міланським "Інтером" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У тому матчі яскраво проявив себе саме центральний захисник "гірників", який у парі із Вітао та Давітом Хочолавою зупинив тандем нападників Ромелу Лукаку - Лаутаро Мартінес.

Утім, в березні 2026 року збірна України з футболу програла Швеції вирішальний матч відбору на ЧС-2026. Хет-трик у складі шведської команди оформив Віктор Дьокереш, із яким Валерій Бондар не зміг впоратися.

– Я завжди казав, що проти Лукаку мені було діяти найважче. В усій моїй кар’єрі. Але тепер поставлю їх на один рівень із Дьокерешем. Як на мене, у цього гравця є усі якості, якими має володіти сучасний форвард високого класу, – відзначив Бондар.

Філ Фоден – топ-форвард ще з юнацького віку

У 2017 році Бондар протистояв нинішній зірці "Манчестер Сіті" Філу Фодену. За його словами, Фоден – приклад гравця, який виріс у футболіста топ-рівня.

– Якщо брати категорію U-19, то проти "Манчестер Сіті" в цілому було складно грати. По Фодену: вже тоді було видно, що футболіст має серйозні задатки. І зрештою, він виріс в якісного гравця, який зараз представляє один з найкращих клубів світу. З крайніми форвардами теж було важко впоратися тоді. Це демонструє, що вони виділялися як на юнацькому рівні, так і на дорослому, – згадує Валерій.

Кар'єра Бондаря у "Шахтарі"

Валерій Бондар дебютував за "Шахтар" ще у 2019 році. Вихованець клубної академії швидко виграв конкуренцію за місце у стартовому складі. Особливу довіру Бондар отримав в часи Луїша Каштру (2019-2021).

У 2020 році футболіст дебютував за національну збірну України. На рік раніше, у 2019-му, під орудою Олександра Петракова, Валерій Бондар став чемпіоном світу у віковій категорії U-20.