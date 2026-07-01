Камбек століття: Англія з дублем Кейна зламала прокляття 1966 року на ЧС-2026

Сенсаційний початок та рятівні ходи Тухеля

Англійці вийшли до плейоф у статусі переможця групи L, тоді як африканська збірна пробилася з третього місця квартету K, де пропустила вперед Португалію та Колумбію.

Оскільки раніше в офіційних поєдинках команди ніколи не перетиналися, ДР Конго зуміла заскочити фаворита зненацька вже на 7-й хвилині зустрічі.

Шансель Мбемба виконав точну діагональ на лівий фланг, де захисники "трьох левів" залишили на самоті Браяна Кіпенгу.

28-річний хавбек іспанської "Альмерії" технічно обробив м'яч у карному майданчику та пробив у ближній кут воріт Джордана Пікфорда, забивши свій дебютний гол за збірну.

Після шокового старту Англія тотально заволоділа ініціативою та за перший тайм завдала 4 ударів у площину, проте голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау діяв бездоганно.

Ба більше, перед самою перервою африканці ледве не створили катастрофу для європейців - Йоан Вісса влучив у штангу.

За рахунку 0:1 головний тренер англійців Томас Тухель зважився на радикальні кроки, випустивши одразу трьох "свіжих" футболістів (двох в атаку та одного в захист).

Перформанс Кейна: обійшов Пеле та зламав прокляття 1966 року

Джокери Тухеля спрацювали на 75-й хвилині. Вінгер Ентоні Гордон отримав передачу на лівому фланзі та виконав ідеальний навіс у центр штрафного, де Гаррі Кейн випередив опонентів і головою зрівняв рахунок.

Ще за десять хвилин капітан оформив дубль. Джуд Беллінгем потужно пробив у площину, воротар ДР Конго відбив перед собою, а Гордон підібрав м'яч і миттєво асистував Кейну - форвард увірвався до майданчика та гарматним ударом під поперечку (в праву "дев'ятку") вивів Англію вперед.

Наприкінці зустрічі африканці, які вперше в історії грали у плейоф Мундіалю, організувати штурм не змогли.

Цей матч став для Англії по-справжньому історичним за кількома показниками:

Злам прокляття: "Три леви" вперше з фіналу домашнього ЧС-1966 (коли перемогли Західну Німеччину 4:2 в овертаймах) зуміли виграти матч Мундіалю, в якому пропустили першими.

"Три леви" вперше з фіналу домашнього ЧС-1966 (коли перемогли Західну Німеччину 4:2 в овертаймах) зуміли виграти матч Мундіалю, в якому пропустили першими. Топ-бомбардир: Гаррі Кейн забив свій 4-й та 5-й голи на поточному турнірі (раніше забивав Хорватії та Панамі) і тепер має 13 м'ячів на чемпіонатах світу загалом. За цим показником він обійшов легендарного бразильця Пеле (12) та впритул наблизився до Герда Мюллера (14).

Хто наступний суперник Англії?

Збірна Англії втретє поспіль успішно долає першу стадію плейоф і виходить до 1/8 фіналу Мундіалю. Наступним суперником команди Томаса Тухеля стане один із господарів світової першості - збірна Мексики, яка напередодні вибила Еквадор.

Поєдинок за вихід у чвертьфінал відбудеться вже наступного тижня — у понеділок, 6 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.