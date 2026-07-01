Камбек століття: Англія з дублем Кейна зламала прокляття 1966 року на ЧС-2026

Збірна Англії з футболу здобула вольову перемогу над національною командою ДР Конго у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь європейців, які змусили своїх уболівальників неабияк понервувати, але зрештою переписали 60-річний історичний рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Англійці вийшли до плейоф у статусі переможця групи L, тоді як африканська збірна пробилася з третього місця квартету K, де пропустила вперед Португалію та Колумбію.
Оскільки раніше в офіційних поєдинках команди ніколи не перетиналися, ДР Конго зуміла заскочити фаворита зненацька вже на 7-й хвилині зустрічі.
Шансель Мбемба виконав точну діагональ на лівий фланг, де захисники "трьох левів" залишили на самоті Браяна Кіпенгу.
28-річний хавбек іспанської "Альмерії" технічно обробив м'яч у карному майданчику та пробив у ближній кут воріт Джордана Пікфорда, забивши свій дебютний гол за збірну.
Після шокового старту Англія тотально заволоділа ініціативою та за перший тайм завдала 4 ударів у площину, проте голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау діяв бездоганно.
Ба більше, перед самою перервою африканці ледве не створили катастрофу для європейців - Йоан Вісса влучив у штангу.
За рахунку 0:1 головний тренер англійців Томас Тухель зважився на радикальні кроки, випустивши одразу трьох "свіжих" футболістів (двох в атаку та одного в захист).
Джокери Тухеля спрацювали на 75-й хвилині. Вінгер Ентоні Гордон отримав передачу на лівому фланзі та виконав ідеальний навіс у центр штрафного, де Гаррі Кейн випередив опонентів і головою зрівняв рахунок.
Ще за десять хвилин капітан оформив дубль. Джуд Беллінгем потужно пробив у площину, воротар ДР Конго відбив перед собою, а Гордон підібрав м'яч і миттєво асистував Кейну - форвард увірвався до майданчика та гарматним ударом під поперечку (в праву "дев'ятку") вивів Англію вперед.
Наприкінці зустрічі африканці, які вперше в історії грали у плейоф Мундіалю, організувати штурм не змогли.
Цей матч став для Англії по-справжньому історичним за кількома показниками:
Збірна Англії втретє поспіль успішно долає першу стадію плейоф і виходить до 1/8 фіналу Мундіалю. Наступним суперником команди Томаса Тухеля стане один із господарів світової першості - збірна Мексики, яка напередодні вибила Еквадор.
Поєдинок за вихід у чвертьфінал відбудеться вже наступного тижня — у понеділок, 6 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.
Раніше ми розповіли, як Бразилія на останніх секундах вибила Японію з ЧС-2026.