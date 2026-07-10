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Іспанія – Бельгія на ЧС-2026: де і коли дивитися битву за півфінал

16:18 10.07.2026 Пт
2 хв
Переможець протистояння зустрінеться із Францією
aimg Андрій Костенко
Іспанія – Бельгія на ЧС-2026: де і коли дивитися битву за півфінал Збірна Іспанії на ЧС тримає ворота на замку (фото: x.com/SEFutbol)
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Сьогодні, 10 липня, на чемпіонаті світу-2026 відбудеться грандіозне протистояння 1/4 фіналу. На арені "Соу-Фай Стедіум" в американському Інглвуді зійдуться збірні Іспанії та Бельгії.

Де і коли дивитися матч наживо – підкаже РБК-Україна.

Іспанія – Бельгія

10 липня, 22:00. Інглвуд, "Соу-Фай Стедіум"

Іспанія – Бельгія на ЧС-2026: де і коли дивитися битву за півфінал

Шлях Іспанії: залізобетонний захист та історичний рекорд

Підопічні Луїса де ла Фуенте демонструють на турнірі зразковий прагматизм та ідеальний захист. Випередивши на груповому етапі Уругвай, Саудівську Аравію та Кабо-Верде, іспанці в 1/16 фіналу розгромили Австрію (3:0). Наступним бар'єром стала Португалія в 1/8 фіналу, яку "Фурія Роха" дотиснула з рахунком 1:0.

Головна зброя нинішньої Іспанії – оборона. Голкіпер Унаї Сімон досі не пропустив на ЧС-2026 жодного м'яча, встановивши новий рекорд за найдовшою "сухою" серією в історії чемпіонатів світу. Команда тотально домінує через контроль м'яча і не дає суперникам створювати моменти.

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Шлях Бельгії: від млявого старту до розгрому США

Команда Руді Гарсії пробивалася до плей-офф важко (у групі з Єгиптом, Іраном та Новою Зеландією – одна перемога та дві нічиї). В 1/16 фіналу бельгійці лише в овертаймі вирвали перемогу в Сенегалу (3:2). Попри критику за мляву гру, бельгійці повністю перевтілилися в 1/8 фіналу, де розгромили збірну США з рахунком 4:1.

Щоб пробити захисні редути Іспанії та зупинити рекордну серію Сімона, "червоним дияволам" доведеться продемонструвати свій найкращий футбол на турнірі. На їхньому боці зараз шалена результативність – 12 голів у трьох останніх іграх.

Статистика очних зустрічей

Команди мають багату історію протистоянь – за плечима суперників уже 23 поєдинки. Статистична перевага на боці піренейців: Іспанія святкувала успіх 12 разів, тоді як "червоні дияволи" перемагали шість разів.

Безпосередньо на Мундіалях це буде третя дуель:

  • ЧС-1986 (1/4 фіналу): основний час завершився внічию (1:1), а у серії пенальті сильнішою виявилася Бельгія (5:4).
  • ЧС-1990 (груповий етап): іспанці взяли реванш із рахунком 2:1.

Останній на сьогодні поєдинок між суперниками пройшов у 2016 році. Тоді у товариському матчі Іспанія впевнено перемогла – 2:0.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головним арбітром зустрічі призначено англійського рефері Майкла Олівера.

У прямому ефірі на території України поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Відеотрансляція буде доступна на каналах "Megogo Футбол 1" та "Megogo Спорт".

Раніше ми розповіли, як Кіліан Мбаппе підкорив космічну позначку результативності у збірній Франції.

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