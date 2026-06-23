Гравець ФК "Харків" про збори: "Тренування до блювоти - норма"
Півзахисник футбольного клубу "Харків" Рамік Гаджиєв повністю відновився після важкої травми і разом із командою готується до старту нового сезону.
В ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна під час презентації оновленого бренду клубу футболіст відверто розповів про залаштунки тренувальних зборів, реакцію організму на шалені навантаження та амбітні єврокубкові цілі харківської команди.
– Рамік, у тебе була важка травма минулого сезону. Ти вибув з гри ще у вересні і повернувся аж наприкінці сезону. Як зараз почуваєшся? Як оціниш свої кондиції?
– Я радий, що під кінець сезону мені вдалося повернутися на поле. Це був незакритий гештальт для мене. Морально після цього мені стало легше. Я відпочив, відновився фізично, працював над травмованою ногою у відпустці. Я вважаю, що після гарного тренувального процесу все буде складатися тільки краще й краще.
– Про ФК "Харків" зараз вже говорять як про одного з претендентів на місце в єврокубковій зоні за підсумками наступного сезону. Не рано?
– Можу сказати, що я на всі 100% вірю в наш клуб та нашу команду. Ми зробимо все належне для цього, будемо грати за емблему, вболівальників і звісно ж, за наше місто. Результат – це сукупність факторів. Я знаю те, що ми будемо перед собою чесними, якщо віддаватимемося грі на всі 100%. Звісно, ми ставимо найвищі цілі, бо нащо грати, якщо ти вважаєш четверте місце нормою? Всі будемо націлені на найвищі місця.
"Найскладніше – це кінець зборів"
– Попереду у команди тренувальний збір. Є футболісти, які збори сприймають нормально, є ті, хто не любить багато бігової роботи. А ти до якої групи належиш?
– До зборів я ставлюся як до невід’ємної частини тренувального процесу. Це щось потрібне, що має бути обов’язковим. Для мене найскладніше – це кінець зборів. Коли всі вже виснажені і хочеться додому, побачити близьких, рідних. Напевно, це найважче.
– Чи бувало на зборах таке, що ти втомлювався настільки, що що ледь не втрачав свідомість? Бо я чув історії, що дехто з гравців від надмірних навантажень буквально блював на зборах.
– Ну це взагалі норма, на зборах ти ж закладаєш свою фізичну форму на весь сезон. Звісно, на там завжди важко, це не такі тренування, як посеред сезону. Тому звісно, хтось може не витримувати перший час. А хтось спокійно проходить.
– Але у тебе такого ще не було?
– Ну, щоб мене прям нудило або я непритомнів – то ні. Може зараз буде, подивимось.
Зазначимо, що останнім часом ФК "Харків" демонструє серйозні амбіції на трансферному ринку. Одним із головних новачків команди став ексдинамівець Олександр Яцик, за перехід якого клуб виклав значні кошти.