ФІФА вивчить можливість допуску російських команд після сигналу МОК

ФІФА готується обговорити можливе повернення російських команд на міжнародні турніри після рішення Міжнародного олімпійського комітету зняти дискваліфікацію з російського Олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Sky News.

ФІФА розгляне питання про повернення Росії

ФІФА розпочала підготовку до офіційного обговорення можливого скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Як повідомляє Sky News, приводом для цього стало рішення МОК зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії та повідомити про це міжнародні спортивні федерації.

В організації підтвердили, що отримали інформацію щодо рішення олімпійського комітету.

"ФІФА отримала інформацію про рішення МОК тимчасово зняти дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії", - повідомили в організації.

У федерації уточнили, що спочатку проаналізують ухвалене рішення, після чого визначать подальші дії спільно із зацікавленими сторонами.

Заборона діє з 2022 року

Російські клуби та збірні було відсторонено ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

З того часу національні команди країни не брали участь у міжнародних змаганнях, включаючи відбіркові турніри чемпіонатів світу 2022 та 2026 років, а також жіночий чемпіонат світу 2023 року.

Спочатку обмеження було введено, в тому числі, через відмову низки європейських збірних проводити матчі проти російських суперників.

Рішення залишається за федераціями

МОК більше не рекомендує міжнародним федераціям зберігати заборону участі російських команд, проте остаточне рішення кожна спортивна організація приймає самостійно.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно вже заявляв, що питання щодо повернення російських команд необхідно розглянути.

"Ця заборона нічого не досягла, вона лише створила ще більше розчарування та ненависті", - зазначив Джанні Інфантіно.

ФІФА вже допустила збірну Росії U-15 до участі у юнацькому чемпіонаті світу, який відбудеться у жовтні в Азербайджані.

УЄФА раніше відмовилася повертати російські юнацькі команди після негативної реакції європейських асоціацій.

У МОК підкреслили, що рішення про проведення змагань у Росії, допуск російських команд, використання державної символіки та запрошення офіційних представників залишаються у компетенції міжнародних федерацій та організаторів змагань.