Джокер Анчелотті рятує фаворита: Бразилія на останніх секундах вибила Японію з ЧС

Пропущений удар та порятунок від ветерана

Бразильці під керівництвом Карло Анчелотті з перших хвилин захопили територіальну перевагу, проте їхні позиційні атаки довго розбивалися об залізобетонні редути суперника.

Натомість Японія скористалася першою ж грубою помилкою "селесао". На 29-й хвилині Даніло схибив у центрі поля, Кайшу Сано перехопив м'яч і розкішним дальнім ударом поцілив у кут воріт, забивши свій дебютний гол за збірну - 0:1.

По перерві Бразилія увімкнула максимальні оберти. Натиск приніс плоди на 56-й хвилині: Габріел вирізав точну подачу на дальній кут воротарського, де досвідчений Каземіро виграв «повітря» та розстріляв сітку воріт.

Після цього бразильці влаштували справжню облогу. Вінісіус Жуніор перевірив на міцність стійку, а голкіпер азіатів Дзіон Судзукі творив дива у рамці.

Коли матч уже котився до овертаймів, на 90+5-й хвилині Бразилія організувала зразкову контратаку: Бруно Гімарайнс вивів на ударну позицію Габріела Мартінеллі, і джокер Анчелотті технічно пробив у дальній кут - 2:1.

Визнання для капітана та найкращого гравця матчу

Героїчні зусилля лідера півзахисту бразильців не залишилися непоміченими. Авторитетного хавбека "селесао" Каземіро офіційно визнали найкращим гравцем цього драматичного протистояння 1/16 фіналу.

За результатами голосування вболівальників на офіційних ресурсах ФІФА, досвідчений півзахисник отримав престижну нагороду Michelob Ultra Superior Player of the Match.

Саме точний удар головою від Каземіро на 56-й хвилині дозволив п'ятиразовим чемпіонам світу повернутися в гру та перехопити психологічну перевагу.

Окрім надважливого взяття воріт, півзахисник продемонстрував вражаючу точність і якість диригування атаками своєї команди.

За весь ігровий час він двічі поцілив у площину воріт суперника, а також виконав 68 точних передач із 76 загальних спроб, показавши гроссмейстерський показник ефективності у 89%.

Історичний камбек та прокляття Азії

Ця перемога дозволила Бразилії продовжити свою 30-річну серію домінування над японцями в офіційних матчах (загалом це 12-та перемога в 15 очних зустрічах) та переписати кілька статистичних досягнень:

"Селесао" вперше з 2002 року (після легендарної гри з Англією) здобули саме вольову перемогу в плейоф чемпіонатів світу.

Південноамериканці вже в 23-й раз у своїй історії пробилися до топ-16 команд планети. Востаннє вони вилітали настільки рано ще у далекому 1990 році.

Для збірної Японії, натомість, триває справжнє прокляття першого раунду на виліт. Самураї досі не виграли жодного матчу в плейоф ЧС, зафіксувавши вже п'яту невдачу на цій стадії в історії (після 2002, 2010, 2018 та 2022 років).

В 1/8 фіналу ЧС-2026 Бразилія зіграє з переможцем пари Кот-д'Івуар - Норвегія, які проведуть свій поєдинок у вівторок, 30 червня, о 20:00 за київським часом.