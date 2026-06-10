Драма на старті Ліги націй: як Україна зіграла проти сьомої команди планети

Брак концентрації наприкінці сетів: як пройшов матч

Для української команди це вже другий в історії сезон у Лізі націй. Торік «синьо-жовті» змогли створити сенсацію, обігравши японців на тайбрейку, проте цього разу азійський гранд взяв переконливий реванш:

На старті партії підопічні Рауля Лосано йшли очко в очко із фаворитами. Проте в середині сету японці перехопили ініціативу, відірвалися на чотири пункти й спокійно довели справу до перемоги, отож, 1-й сет (22:25)

2-й сет українці розпочали просто блискуче, забезпечивши солідний ривок - 6:2. На жаль, втримати перевагу не вдалося: наприкінці поєдинку волейболісти Японії видали потужну серію набраних очок, яка повністю зламала гру нашої команди (21:25).

У вирішальному відрізку матчу українські волейболісти відчайдушно намагалися зачепитися за свій шанс і скоротити відставання за сетами. Вони тримали інтригу до останнього, але дотиснути суперника на фініші так і не змогли (22:25).

Найяскравішою плямою у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук.

Він провів надзвичайно якісний матч і став найрезультативнішим гравцем команди, записавши до свого активу 18 очок.

Коли наступний матч України?

Часу на роботу над помилками у тренерського штабу Лосано обмаль. Свій наступний поєдинок у межах першого ігрового тижня Ліги націй збірна України проведе вже у четвер, 11 червня.

Суперником "синьо-жовтих" стане непоступлива національна команда Китаю. Матч розпочнеться об 11:30 за київським часом.