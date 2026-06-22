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Аргентина – Австрія на ЧС-2026: де дивитися битву лідерів групи J і чого чекати від поєдинку

19:41 22.06.2026 Пн
2 хв
Чинні чемпіони світу на чолі з Ліонелем Мессі проекзаменують команду Ральфа Рангніка
aimg Андрій Костенко
Аргентина – Австрія на ЧС-2026: де дивитися битву лідерів групи J і чого чекати від поєдинку Ліонель Мессі (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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У понеділок, 22 червня, національна команда Аргентини на арені "AT&T Стедіум" в американському Арлінгтоні зустрінеться зі збірною Австрії у рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026. Цей поєдинок стане вирішальною битвою за достроковий вихід до плей-офф та першу сходинку у групі J.

Де дивитися поєдинок у прямому ефірі та чого від нього чекати – підкаже РБК-Україна.

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Аргентина – Австрія

Група J, 2-й тур. 22 червня, 20:00. Арлінгтон. "АТ&Т Стедіум"

Аргентина – Австрія на ЧС-2026: де дивитися битву лідерів групи J і чого чекати від поєдинку

Аргентина. Чинні чемпіони світу розпочали захист титулу просто ідеально, розгромивши у першому турі збірну Алжиру (3:0). Головним героєм "альбіселесте" стал легендарний Ліонель Мессі. Восьмикратний володар "Золотого м'яча", який ледве встиг відновитися після травми, відзначив свій рекордний шостий чемпіонат світу феєричним хет-триком, двічі забивши фірмовими ударами з-за меж штрафного майданчика.

Завдяки цьому перформансу на рахунку Мессі стало вже 16 голів на Мундіалях, що дозволило йому зрівнятися з німцем Мірославом Клозе у списку найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу.

Австрія. Для підопічних Ральфа Рангніка, які не пробивалися на світові першості з 1998 року, старт турніру виявився куди важчим, хоч і переможним. Австрійці здолали дебютанта ЧС – Йорданію (3:1).

Історія очних зустрічей

Раніше команди перетиналися лише двічі. Обидва матчі мали товариський статус.

Уперше збірні зіграли у травні 1980 року, і тоді впевнену перемогу святкувала Аргентина, яка розгромила австрійців із рахунком 5:1.

Наступний контрольний поєдинок суперники провели за десять років – напередодні Мундіалю-1990 – вона завершилася нічиєю - 1:1.

Хто ще грає сьогодні

Окрім головного протистояння дня, у групах J та I відбудуться ще три поєдинки.

Через різницю в часових поясах частина матчів за київським часом відбудеться вже вночі та зранку 23 червня.

Група J:

  • 22 червня, 20:00. Аргентина - Австрія

  • 23 червня, 6:00. Йорданія - Алжир

Група I:

  • 23 червня, 00:00. Франція - Ірак

  • 23 червня, 3:00. Норвегія - Сенегал

Аргентина – Австрія на ЧС-2026: де дивитися битву лідерів групи J і чого чекати від поєдинку

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше стало відомо, що збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця ЧС-2026.

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