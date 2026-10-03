Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича

Златан крав велосипеди – і одного разу поцупив велосипед тренера

Ібрагімович виріс у Росенгорді – районі Мальме, де вуличне життя сильно вплинуло на його характер. У дитинстві Златан неодноразово крав велосипеди, а одного разу об'єктом його "полювання" став навіть велосипед футбольного тренера. Згодом сам футболіст розповідав, що саме вуличний футбол навчив його не боятися суперників і постійно вигадувати щось нестандартне.

У 17 років він отримав чорний пояс із тхеквондо

Футбол був не єдиним захопленням майбутньої суперзірки. У підлітковому віці Ібрагімович займався тхеквондо і в 17 років отримав чорний пояс. Навички цього виду спорту допомогли йому розвинути координацію та гнучкість – якості, які згодом стали частиною його фірмового футбольного стилю.

Златан відмовив Арсену Венгеру

Ще молодим футболістом Ібрагімович міг опинитися в лондонському "Арсеналі". Арсен Венгер запросив шведа на перегляд, але Златан відмовився проходити тестування і зрештою обрав інший шлях. Ця історія добре ілюструє характер футболіста, який ще на старті кар'єри був упевнений у власних силах.

Гол Англії через себе з 30 метрів

У листопаді 2012 року Швеція перемагала Англію з рахунком 4:2, а всі чотири голи господарів забив Ібрагімович. Останній став легендарним: після невдалого виходу Джо Харта зі штрафного майданчика Златан пробив через себе приблизно з 30 метрів. За цей шедевр він отримав премію ФІФА Пушкаша за найкращий гол року.

Ще до цього він забивав Італії п'ятою

На Євро-2004 Ібрагімович уже продемонстрував свою любов до ефектних завершень. У матчі Швеції проти Італії він забив п'ятою у неймовірному стилі, відправивши м'яч у дальній кут воріт. Цей гол став одним із перших міжнародних моментів, коли футбольний світ побачив, наскільки нестандартним може бути Златан.

Він став чемпіоном у чотирьох топлігах Європи

Ібрагімович виступав у Нідерландах, Італії, Іспанії, Франції та Англії, представляючи "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", ПСЖ та "Манчестер Юнайтед". При цьому чемпіонські титули він здобував у Нідерландах, Італії, Іспанії та Франції. Його кар'єра фактично стала футбольною мандрівкою найбільшими європейськими чемпіонатами.

Завершив кар'єру у 41 рік

Останнім клубом Ібрагімовича став "Мілан", за який він виступав уже вдруге. У сезоні-2021/22 швед допоміг команді виграти чемпіонат Італії, а влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри у віці 41 року. За збірну Швеції Златан провів 122 матчі та забив 62 голи, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди.