Зірка "Динамо" розповів, яка травма змусила його завершити кар’єру

Федоров намагався продовжити кар’єру після відходу з "Динамо"

За словами Федорова, до остаточного рішення завершити виступи він устиг зіграти за національну збірну України проти Франції та провести кілька матчів у Лізі чемпіонів.

На той момент його контракт із київським "Динамо" добігав кінця, і сторони припинили співпрацю. Водночас захисник не полишав футболу та продовжував підтримувати фізичну форму.

Згодом Федоров приєднався до одеського "Чорноморця" та пройшов із командою передсезонні збори. Однак продовжити виступи йому завадило нове серйозне пошкодження.

Розрив ахіллового сухожилля поставив крапку в кар’єрі

Уже в першому матчі за одеситів футболіст отримав розрив ахіллового сухожилля. Саме після цієї травми він зрозумів, що настав час завершувати професійну кар’єру.

"Тоді зрозумів, що потрібно закінчувати. Організм уже не витримував навантажень, травми одна за одною давалися взнаки. Почав замислюватися про інше життя, про тренерську кар’єру", - розповів Федоров.

Колишній захисник також зізнався, що перехід до нового етапу життя був непростим. Попри відчуття, що він ще міг грати, фізичний стан уже не дозволяв витримувати необхідні навантаження.

Зрештою Федоров обрав тренерську діяльність. Його шлях у цій професії розпочався у кропивницькій "Зірці", а згодом він повернувся до київського "Динамо", де працював із молодіжними командами та був асистентом тренерів першої команди.