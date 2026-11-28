Ванат швидко відкрив рахунок

Український нападник вивів "Жирону" вперед уже на 2-й хвилині зустрічі. Однак господарі швидко відігралися: Рубен Лопес зрівняв рахунок на 9-й хвилині.

На 25-й хвилині становище каталонців ускладнилося ще більше. Олександр Пищур отримав червону картку, залишивши свою команду вдесятьох. "Ельденсе" скористався чисельною перевагою, а Лопес на 36-й хвилині оформив дубль.

Каталонці скоротили відставання, але не врятувалися

Одразу після перерви Нієто забив третій м'яч господарів. "Жирона" опинилася у складному становищі, проте продовжила боротьбу.

На 87-й хвилині Морено скоротив відставання до мінімуму, але врятуватися від поразки підопічним Кіке Альвареса не вдалося.

"Ельденсе" – "Жирона" – 3:2

Голи: Рубен Лопес, 9, 36, Нієто, 47 – Ванат, 2, Морено, 87.

Вилучення: Пищур, 25.