Загроза кар'єрі через укус кліща: голкіпер "Шахтаря" вибув на невизначений термін

Наслідки інфекції та боротьба за повернення

За інформацією Бурбаса, кліщ вкусив футболіста кілька місяців тому - але його виявили не одразу. Через це небезпечний паразит протягом певного часу перебував в організмі спортсмена непоміченим.

Це спровокувало глибоке ураження організму інфекцією, що згодом призвело до гострого запалення внутрішніх органів. Найбільше внаслідок хвороби постраждала серцево-судинна система, зокрема серце гравця.

Наразі команда кваліфікованих медиків робить усе можливе, аби вилікувати воротаря. Попри те, що лікарі поки не дають жодних конкретних прогнозів щодо термінів одужання, своєчасна діагностика проблеми дозволила уникнути найгіршого та найбільш фатального сценарію.

Зараз усі зусилля спрямовані не лише на порятунок футбольної кар'єри Кіріла, а й на його повернення до повноцінного нормального життя.

Виступи за "Шахтар" та збірну

Через хворобу Фесюн не зміг узяти повноцінну участь у підготовці "гірників" до нового сезону - він пропустив усі товариські поєдинки донецької команди на літніх тренувальних зборах, які проходили в Словенії.

Кіріл Фесюн перейшов до табору донецького "Шахтаря" в червні 2024-го року з ковалівського "Колоса". У минулому футбольному сезоні воротар провів за "помаранчево-чорних" 8 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 6 м'ячів та записав на свій рахунок 4 "сухі" поєдинки.

Гравець має солідний досвід виступів на міжнародному рівні, захищаючи кольори молодіжної та олімпійської збірних України. Тренерський штаб та партнери по команді сподіваються на швидке одужання гравця.