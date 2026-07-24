"Задоволений не всім": Шаран – про підготовку "Олександрії" до нового сезону

Готовність "Олександрії" до сезону 2026/2027

Перед початком нового сезону Володимир Шаран дав короткий коментар про те, як минуло міжсезоння. Фахівець відзначив, що у команди було замало часу для злагодження ігрових напрацювань.

"На зборах я задоволений не всім. Бо разом із тим, що приїхало багато нових гравців, ми мали недостатньо часу. Тому не все, що я хотів, вдалося реалізувати. Чи всі позиції ми укомплектували? Офіційні ігри все покажуть", – розповів Володимир Шаран.

Коли грає "Олександрія"

Сезон 2026/2027 "Олександрія" проведе у Першій лізі: команда поступилася "Лівому Берегу" у двох матчах плей-оф за право залишитися в УПЛ за підсумками минулого сезону. Через те, що "Олександрії" довелося грати два додаткових матчі на початку червня, у команди залишилося менше часу на підготовку до старту нового сезону.

У першому турі вже сьогодні "містяни" зіграють із тернопільською "Нивою". Початок матчу о 16:00, пряма трансляція на YouTube-каналі ПФЛ.

Кадрові зміни "Олександрії" у міжсезоння

Після пониження у класі, "Олександрія" значно оновила свій склад. Команду залишили:

Мауро Родрігеш (повернувся в швейцарський "Івердон")

Микола Огарков (завершилася оренда у "Шахтаря")

Назар Прокопенко

Богдан Бутко

Матеус Амараль

Жота

Яніс Амаш

Антон Боль

Дмитро Мишньов ("Оболонь")

Жозелін Беїратче ("Словацко")

Мігель Кампуш ("Шанхай Порт")

Теді Цара (ЛНЗ).

Натомість, "Олександрія" поповнила свій склад такими гравцями: