"Я молодий тренер із великим потенціалом": Туран назвав головну причину свого приходу в "Шахтар"

Туран розповів про головний виклик

За словами Турана, він вважає себе молодим тренером із великим потенціалом, однак для його реалізації потрібна правильна група футболістів. Саме тому робота з молодою командою стала для нього важливою можливістю.

"По-перше, я молодий тренер із великим потенціалом, але для того, щоб його реалізувати, потрібна правильна група гравців. Можливо, переконати перейти на мою систему команду, яка вже сформована, або ту, в якій багато зірок, було б надзвичайно складно", - сказав Туран.

Наставник також відзначив футбольне бачення "Шахтаря", яке, на його думку, відповідає рівню найбільших клубів світу.

"У "Шахтаря" просто чудове бачення гри. Це була відмінна можливість вийти на рівень найбільших клубів світу. Я працював із молодими гравцями, переконував їх і водночас сам виступав і вчителем, і учнем", - пояснив тренер.

Чому "Шахтар" став особливим вибором

Туран назвав роботу в українському клубі можливістю об'єднати молодих футболістів із різним культурним досвідом та прищепити їм власне бачення футболу.

"Тож для мене це був неймовірний шанс, чудова можливість об'єднати багатьох молодих футболістів, змішати різні культури та прищепити своє бачення гри. І з точки зору віку й потенціалу хлопців, і як колосальний життєвий досвід", - зазначив Туран.