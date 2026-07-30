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Футбол 30 липня 2026, 19:10

Війна з Інфантіно: УЄФА офіційно погрожує бойкотом ФІФА

Заяву Європейського футбольного союзу підтримали всі 55 країн-членів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лідером протесту проти планів ФІФА став президент УЄФА Александер Чеферін (Фото: UEFA)
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Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА виступив із жорсткою заявою проти планів ФІФА продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій-членів УЄФА, включно з Україною, одностайно висловили готовність бойкотувати турніри ФІФА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву УЄФА.

Чемпіонат світу не продається

В УЄФА наголосили, що пропозиція президента ФІФА Джанні Інфантіно передати частку власності у мундіалях приватному капіталу є неприпустимою. Європейські функціонери розкритикували керівництво ФІФА за те, що таку ініціативу готували без консультацій із національними асоціаціями.

"Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу, створена поколіннями гравців, збірних і вболівальників по всьому світу. Жодна його частина не повинна переходити до приватних інвесторів. Чемпіонат світу не продається. Футбол не може закласти своє майбутнє заради фінансової вигоди", - йдеться в заяві УЄФА.

Умови скасування бойкоту та план Інфантіно

УЄФА та всі 55 європейських асоціацій запевнили, що відмовляться від участі в чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, а також у клубному чемпіонаті світу. Європа погодиться зняти бойкот лише за умови повної відмови ФІФА від цієї ідеї та надання юридично зобов’язувальних гарантій.

Розкол у світовому футболі завдячує намірам ФІФА залучити приватний капітал через нову комерційну структуру FIFA Forward Enterprise, яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. За задумом Інфантіно, інвестори мали б отримати міноритарні пакети без права контролю, а залучені кошти планували спрямувати на інфраструктуру, жіночий футбол та дитячі програми.

Раніше керівник спортивної редакції РБК-Україна Данило Вереітін розбирався, чому план Інфантіно продати чемпіонат світу - це погана ідея для футболу.

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