Війна з Інфантіно: УЄФА офіційно погрожує бойкотом ФІФА
Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА виступив із жорсткою заявою проти планів ФІФА продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій-членів УЄФА, включно з Україною, одностайно висловили готовність бойкотувати турніри ФІФА.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву УЄФА.
Чемпіонат світу не продається
В УЄФА наголосили, що пропозиція президента ФІФА Джанні Інфантіно передати частку власності у мундіалях приватному капіталу є неприпустимою. Європейські функціонери розкритикували керівництво ФІФА за те, що таку ініціативу готували без консультацій із національними асоціаціями.
"Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу, створена поколіннями гравців, збірних і вболівальників по всьому світу. Жодна його частина не повинна переходити до приватних інвесторів. Чемпіонат світу не продається. Футбол не може закласти своє майбутнє заради фінансової вигоди", - йдеться в заяві УЄФА.
Умови скасування бойкоту та план Інфантіно
УЄФА та всі 55 європейських асоціацій запевнили, що відмовляться від участі в чоловічому та жіночому чемпіонатах світу, а також у клубному чемпіонаті світу. Європа погодиться зняти бойкот лише за умови повної відмови ФІФА від цієї ідеї та надання юридично зобов’язувальних гарантій.
Розкол у світовому футболі завдячує намірам ФІФА залучити приватний капітал через нову комерційну структуру FIFA Forward Enterprise, яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. За задумом Інфантіно, інвестори мали б отримати міноритарні пакети без права контролю, а залучені кошти планували спрямувати на інфраструктуру, жіночий футбол та дитячі програми.
Раніше керівник спортивної редакції РБК-Україна Данило Вереітін розбирався, чому план Інфантіно продати чемпіонат світу - це погана ідея для футболу.