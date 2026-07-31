З високо піднятою головою: ЛНЗ програв "Генту" та вибув з Ліги конференцій
Черкаський ЛНЗ у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій поступився "Генту". Долю матчу вирішила серія пенальті, де більш влучними були саме господарі.
Про перебіг матчу та фінал єврокубкової кампанії ЛНЗ розповідає Sport RBC.UA.
Черкаський клуб вдруге видав майже зразковий перформанс в захисті та не пропустив з гри. В атаці ж команді Віталія Пономарьова не вистачило удачі та майстерності, щоб реалізувати бодай один з моментів.
Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь
"Гент" (Гент, Бельгія) - ЛНЗ (Черкаси, Україна) - 0:0 (4:2 за пенальті)
Стартовий склад черкащан:
Паламарчук - Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч - Рябов, Дідик, Якубу - Кузик, Девід, Ассінор.
Запасні: Дайко, Доник, Кравчук, Кітела, Ледвій, Микитишин, Пастух, Самойленко, Смотрицький, Таллес, Твердохліб, Цара.
Контроль бельгійців, моменти ЛНЗ
Господарі матчу не стали припускатися помилок першого матчу, та від самого початку взяли м'яч під контроль. Втім, свисток на перерву показав, що більше моментів у воріт суперників створив саме український клуб. Свої моменти мали Ассінор, Девід, Якубу та Пасіч.
Втім, найнебезпечнішим був саме момент біля воріт Паламарчука. Вергара намагався головою переправити м'яч після кутового з лівого флангу від Араужу. Але м'яч пролетів над воротами.
Чотири тайми без голів
Друга половина матчу розпочалася з моментів від "Генту", Втім, ударам Ван дер Гейдена та Діна також не вистачило влучності. Та й загалом ЛНЗ діяв в обороні майже безпомилково.
І саме такий надійний захист призвів до того, що за 180 хвилин жодна з команд так і не змогла забити. Хоча на останніх хвилинах героєм Черкас міг стати Микитишин. Проте його удару забракло сили - і з ним без проблем впорався Руф.
Бельгійський прес
В екстра-таймах ролі команд остаточно визначилися - "Гент" виключно атакував, ЛНЗ виключно захищався, подекуди по кілька хвилин не маючи змоги навіть вибити м'яч.
Але надійна гра захисників та останній рубіж в обличчі Паламарчука не підвели - і доля цього матчу мала вирішити серія пенальті.
Холоднокровність бельгійців
В серії пенальті клас виконавців "Гента" все ж дався взнаки - бельгійці безпомилково виконали чотири удари. А от у ЛНЗ с позначки схибили Твердохліб та Кузик.
З ударом Єгора впорався воротар "Гента". А Денис Кузик запустив ракету в поперечку. Тож, на жаль, на цьому єврокубкова кампанія черкаського клуба зупинилась.
Раніше ми повідомляли, що виступи в єврокубках цього року також припинило "Полісся". А от "Динамо", навіть попри виліт з Ліги Європи, ще може поборотися за євроосінь.