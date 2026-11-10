Відомий динамівець розповів про проблеми зі здоров’ям у Блохіна: що турбує легенду

Саленко розповів про стан здоров’я Блохіна

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко розповів про проблеми зі здоров’ям легендарного футболіста Олега Блохіна.

5 листопада володарю "Золотого м’яча"-1975 виповнилося 74 роки. З цієї нагоди Саленко передав легенді вітання та побажав йому передусім міцного здоров’я.

За словами ексфорварда, наразі Блохіна турбують проблеми зі спиною.

"Скористаюся нагодою й привітаю Олега Блохіна, який напередодні святкував день народження. В нього є певні проблеми зі спиною, тож бажаю йому насамперед міцного здоров’я!", – сказав Саленко.

Досягнення легенди "Динамо"

Олег Блохін є одним із найвидатніших футболістів в історії київського "Динамо". Він виступав за столичний клуб із 1969-го до 1987-го року, провів 585 матчів та забив 280 голів - обидва показники залишаються клубними рекордами.

У складі "біло-синіх" Блохін сім разів ставав чемпіоном СРСР, п’ять разів вигравав національний Кубок, двічі здобував Кубок володарів кубків та одного разу - Суперкубок УЄФА.

У 1975-му році українець отримав "Золотий м’яч", ставши першим представником України, якому підкорилася ця нагорода.