Ванат запалив дублем за "Жирону" (відео)

Український десант без Циганкова

У черговому контрольному поєдинку в рамках літньої підготовки "Жирона" провела результативну зустріч із шостою командою Сегунди у минулому сезоні – "Кастельйоном" (3:3).

Тренерський штаб залучив до гри одразу трьох українських легіонерів, тоді як Віктор Циганков пропустив поєдинок. Офіційна причина – вірусне захворювання.

Місце у воротах із перших хвилин зайняв Владислав Крапивцов, який відіграв перший тайм. Стартова половина гри пройшла за переваги суперника, і на перерву каталонці пішли, поступаючись із рахунком 1:2.

Феєрія Ваната

У другому таймі у гру вступив Владислав Ванат, який перевернув хід поєдинку.

На 66-й хвилині форвард зрівняв рахунок.

А на 85-й хвилині українець оформив дубль, вивівши "Жирону" вперед.

Ці голи стали для Ваната першими з 1 березня, перервавши його п'ятимісячну "суху" серію.

Вихід Пищура та втрачена перемога

На 63-й хвилині на поле вийшов ще один український нападник – Олександр Пищур. Він підсилив атакувальну лінію каталонців на заключні пів години гри, проте відзначитися результативними діями не зміг.

"Жирона" не змогла втримати переможний результат – на 89-й хвилині "Кастельйон" зрівняв рахунок, встановивши остаточні 3:3.

Каталонський клуб продовжує підготовку до нового сезону в Сегунді, куди команда вибула за підсумками минулої кампанії.