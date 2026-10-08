Турану готують нову роботу: тренер "Шахтаря" може очолити збірну

Зміна наставника збірної Туреччини

Повідомляється, що головний тренер турецької збірної Вінченцо Монтелла буде звільнений через серію невдалих результатів.

Під його керівництвом команда програла на старті Ліги націй-2026/27 чотири матчі поспіль – проти Франції (0:1), Італії (1:4 та 1:3) та Бельгії (0:3). Крім того, тренеру пригадують невдалий виступ на чемпіонаті світу, де команда програла два з трьох матчів та не змогла вийти до плей-офф.

Керівництво турецького футболу має намір довірити команду Арді Турану. За планом босів місцевого футболу колишній зірковий півзахисник збірної, який провів за національну команду 100 матчів, має очолити колектив уже до найближчих поєдинків Ліги націй. У листопаді Туреччина зіграє проти Бельгії (12 листопада) та Франції (15 листопада).

Робота Турана в "Шахтарі"

Робота на чолі збірної не означатиме, що Туран залишить "Шахтар". За планом турецької федерації, 39-річний фахівець може поєднувати діяльність у клубі та національній команді. Реакція донецького клубу на таку ідею наразі невідома.

Туран очолив "Шахтар" у травні 2025 року. Під керівництвом турецького фахівця "гірники" виграли чемпіонат України-2025/26 та дійшли до півфіналу Ліги конференцій. Донецький клуб посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись житомирському "Поліссю" за додатковими показниками.