Ціна помилок: "Динамо" поступилося ПАОКу в Лізі Європи

Після непростого двоматчевого протистояння із "Університатею Клуж", на київський клуб чекав ще важчий суперник. І перша гра двоматчевого протистояння підтвердила попередні оцінки.

Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч

"Динамо" (Київ, Україна) - ПАОК (Салоніки, Греція) - 2:3 (1:2, 1:1)

Голи: Бражко, 3, Лонвейк, 77 - Константеліас, 13, Зафеїріс, 38, Сантамарія, 51.

Стартовий склад киян:

Нещерет – Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора – Бражко, Піхальонок, Шапаренко – Герреро, Пономаренко, Волошин.

Запасні: Ольховий, Суркіс, Коробов, Малиш, Тіаре, Дикий, Ярмоленко, Рубчинський, Лонвейк, Буяльський, Редушко, Герич.

Стартовий склад киян (Фото: fcdynamo.com)

Вдалий старт, важке продовження

Кияни відкрили рахунок в матчі вже на 3-й хвилині - спрацювало переведення з флангу на фланг, після чого Дубінчак знайшов передачею в дргуий темп Бражка - і Володимир впевнено переграв Іржи Павленку.

Надалі "Динамо" більше контролювало м'яч - але небезпечніше грали саме греки. Втім, забити ПАОКу вдалося лише завдяки помилкам самих киян.

Спочатку на 13-й хвилині невдало зіграв Біловар, а Константеліас після передачі від Живоквича переграв Нещерета.

А на 38-й хвилині Бражко у боротьбі з Константеліасом відкинув м'яч на Зафеїріса, і той без проблем розстріляв ворота "Динамо".

Втрачена надія

Старт другого тайму залишився за греками - вже на 51-й хвилині Сантамарія з півкола більярдним ударом поцілив в нижній кут воріт "Динамо". Втім, загалом м'яч і надалі більше контролювали динамівці.

А після виходу на поле Ярмоленка та Буяльського на 68-й хвилині, почали з'являтися і моменти біля воріт Павленки.

На 77-й хвилині досвідчені Ярмоленко, Кендзьора та Буяльський організували момент, а Лонвейк точним ударом під дальню стійку скоротив відставання.

Крім забитого голу, були у киян ще моменти. І якщо говорити про удар Ярмоленка довго не хочеться, то два поспіль епізода у Пономаренка - це те, що точно нападник киян згадуватиме ще довго.

Кінцівку матчу "Динамо" провело біля воріт ПАОКу, проте бодай зрівняти рахунок кияни так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу гостей з рахунком 3:2.

Що далі чекає на "Динамо"

Попереду у киян матч-відповідь проти ПАОКа - 30 липня "Динамо" зіграє в Салоніках.

Якщо український гранд зможе перемогти греків за сумою двох матчів, то наступним суперником команди Ігоря Костюка буде переможець пари "Хаммарбю" (Швеція) - "Андерлехт" (Бельгія).