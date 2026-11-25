Повернення до основної обойми

Український вінгер уже працює в основній групі амстердамського гранда. Головний тренер команди Мічел знову може розраховувати на флангового виконавця напередодні поєдинку четвертого туру основного етапу Ліги конференцій проти швейцарського "Туна".

Зустріч відбудеться у четвер, 26 листопада, на стадіоні "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. А вже у неділю, 29 листопада, на "аяксидів" чекає принципове протистояння в Ередивізі проти роттердамського "Феєнорда".

Деталі ушкодження та статистика українця

Проблеми зі здоров'ям у Циганкова виникли ще наприкінці жовтня. 25 жовтня українець вийшов у стартовому складі на матч внутрішньої першості проти роттердамської "Спарти" (2:1), проте був замінений одразу після першого тайму. Згодом стало відомо про травму футболіста, хоча сам клуб вирішив не розголошувати ні характер пошкодження, ні точні терміни реабілітації.

Через це ушкодження вінгер змушений був пропустити чотири матчі амстердамського клубу, а також не зміг допомогти збірній України у листопадових заключних поєдинках групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, Віктор Циганков приєднався до "Аякса" влітку 2026 року, підписавши контракт до літа 2029-го. У поточному сезоні він встиг провести за нідерландську команду вісім поєдинків у всіх турнірах, записавши до свого активу один забитий м'яч та одну результативну передачу.